 | Banu İriç

Mescid-i Aksa İmam Hatibi duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'nın yönelik baskıya karşı çıkmasındaki duruşundan dolayı övdü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 02:18
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 02:18

Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in, Aksa'ya girişlerin engellenmesine ve ibadet edenlerin alana erişiminin durdurulmasına karşı çıkan ilk liderler arasında yer aldığını vurgulayarak, bu tutumlarından övgüyle söz etti.

ULUSLARARASI TOPLUMUN İLGİSİZLİĞİNE TEPKİ

İsrail’in bölgedeki devam eden savaşı ’da yeni bir gerçeklik dayatmak ve uluslararası toplumun ilgisizliğinden faydalanarak İslam egemenliğine tecavüz etmek için kullandığı uyarısında bulunan Sabri, yaşananların "1967’den beri tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" vurguladı.
Arap ve İslam ülkelerine, "ibadet özgürlüğünü garanti altına almak ve oldubitti politikalarının dayatılmasını önlemek için acil önlem almaları" çağrısında bulunan Sabri, İsrailli yetkililerin ibadet edenlerin girişine sıkı kısıtlamalar getirdiğini, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerini engellediğini ve Kudüs’ü bir askeri kışlaya çevirdiğini ifade etti.

Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir dini hak olduğunu vurgulayan Sabri, Aksa’nın Müslümanların münhasır hakkı olduğunu ve İsrail’in aldığı önlemlerin ona herhangi bir meşruiyet veya egemenlik sağlamadığını belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.

