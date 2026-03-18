Mescid-i Aksa'yı kapatan işgalci İsrailliler zulme devam ediyor! Teravih namazı kılan Müslümanlara sert müdahale

İsrail yönetiminin, İran ile yaşanan askeri gerilimi bahane göstererek Mescid-i Aksa’nın kapılarını Müslümanlara kapatması, işgal altındaki Doğu Kudüs’te tansiyonu yükseltti. Kutsal mabede girişlerine izin verilmeyen yüzlerce Filistinli, bu kısıtlamayı protesto etmek amacıyla Eski Şehir’in simge noktalarından Sahire Kapısı yakınlarında toplanarak saf tuttu. Surlar önünde açık havada teravih namazı kılmaya başlayan cemaate, İsrail polisi fiziksel müdahalede bulunarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ramazan ayının manevi ikliminde ibadet haklarının engellenmesine tepki gösteren bölge halkı ile İsrail güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, kentin pek çok noktasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Uluslararası camianın ibadet özgürlüğü çağrılarına rağmen devam eden bu kısıtlamalar, bölgedeki insani ve dini gerilimin daha da derinleşmesine neden oldu.