Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hakikat savaşı' çağrısı: İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen iftar programında medya mensupları ve yazarlara hitap etti. İsrail'in bölgeyi karıştırma politikasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere hakikat savaşında etkinliği artırma çağrısı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hakikat savaşı' çağrısı: İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 20:56

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Gazeteci ve Yazarlarla İftar” programında konuştu. İsrail'in bölgeyi karıştırma faaliyetlerine ve Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına tepkilerini dile getiren Cumhurbaşkanı gazeteci ve yazarlardan Türkiye'ye yönelik yürütülen 5. kol faaliyetlerine yönelik engelleme çabalarına destek vermelerini istedi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hakikat savaşı' çağrısı: İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci ve yazarlarla iftar programında yaptığı konuşmada, gazetecilerin toplumun hafızası olduğunu belirterek hakikatin peşinde koşmanın önemine vurgu yaptı ve küresel sistemdeki kırılmalara dikkat çekerek İsrail'in saldırılarını eleştirdi.
Gazeteci ve yazarların toplumun hafızasını teşkil ettiği ve yaşadığımız çağın izlerini taşıdığı belirtildi.
Hakikatin peşinde olan basın emekçilerinin kriti̇k bir yük taşıdığı ve günümüzde hakikat ötesi çağın yaşandığı ifade edildi.
Ülkeye yönelik 5. kol faaliyetleri, algı mühendislikleri ve karalama kampanyalarına karşı medya kuruluşlarının daha aktif olması beklendiği dile getirildi.
2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen küresel sistemin tarihi bir kırılma yaşadığı, İsrail'in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşandığı ve insanların asırlardır sahibi olduğu topraklardan göç etmeye zorlandığı vurgulandı.
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı 17 gündür kapalı tuttuğu, Gazze'yi ardından Yemen, Lübnan ve İran'ı hedef alan saldırıların sadece güvenlik amacı taşımadığı belirtildi.
Kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebekenin bölgeyi felakete sürüklediği ve bu barbarlığın tüm dünyaya anlatılmasının önemi vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.

Açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Sizlerin de bildiği üzere gazeteciler ve yazarlar toplumun hafızasını teşkil eder. Günün sıcak gelişmelerini kayda geçirmek yaşadığımız çağın izlerini taşımak sorumluluk getirir. Hakikatin peşinde olan meslek grupları için bu mübarek günler ayrı bir mana ve ehemmiyet arz eder. Sizler emeğinizle kaleminizle bu toplumun düşünce iklimine katkılar yapıyorsunuz.

-Hakikatin izini süren basın emekçilerinin taşıdığı yük kritiktir. Bilgi akışının tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı bir dönem yaşıyoruz. Teyit mekanizmasının sağlıklı işlemesinin önüne geçiyor. Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı 3 kez dolaşır. Ne yazık ki bugün hakikat ötesi çağ adı verilen dönemin içindeyiz.

-Ülkemize yönelik 5. kol faaliyetlerini algı mühendisliklerini Türkiye'nin itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin desteğiyle hızlı engelleyeceğimize inanıyorum. Hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde medya kuruluşlarının daha aktif olmalarını bekliyoruz.

-Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen küresel sistemin tarihi kırılma yaşadığı bu günlerde gerçeklerin duyurulması gerekiyor. İsrail'in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor. İnsanlar asırlardır sahibi olduğu topraklarından göç etmeye zorlanıyor. İsrail Mescid-i Aksa'yı 17 gündür kapalı tutuyor. Önce Gazze'yi ardından Yemen ve Lübnan'ı ve son olarak İran'ı hedef alan saldırıların amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz. Eşzamanlı olarak vaat edilmiş topraklar hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar garabetlerin gündeme getirilmesi tesadüf değildir. Kendilerini diğer insanlardan üstün gören şebeke bölgemizi felakete sürüklemektedir. Dayatılan gündemin çekim alanından çıkıp bu barbarlığın tüm dünyaya anlatılması önemlidir. Dünyada etki ve söz sahibi olduğumuz ülke bilinciyle ufkumuzu genişletmeliyiz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı: 'Karamsarlık girdabına düşmeyeceğiz'
Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa tepkisi! 'İsrail'in yaptığı barbarlıktır'
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#filistin
#Basın Özgürlüğü
#Küresel Sistem
#Hakikat Savaşı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.