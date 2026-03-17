- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Gazeteci ve Yazarlarla İftar” programında konuştu. İsrail'in bölgeyi karıştırma faaliyetlerine ve Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına tepkilerini dile getiren Cumhurbaşkanı gazeteci ve yazarlardan Türkiye'ye yönelik yürütülen 5. kol faaliyetlerine yönelik engelleme çabalarına destek vermelerini istedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hakikat savaşı' çağrısı: İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci ve yazarlarla iftar programında yaptığı konuşmada, gazetecilerin toplumun hafızası olduğunu belirterek hakikatin peşinde koşmanın önemine vurgu yaptı ve küresel sistemdeki kırılmalara dikkat çekerek İsrail'in saldırılarını eleştirdi. Gazeteci ve yazarların toplumun hafızasını teşkil ettiği ve yaşadığımız çağın izlerini taşıdığı belirtildi. Hakikatin peşinde olan basın emekçilerinin kriti̇k bir yük taşıdığı ve günümüzde hakikat ötesi çağın yaşandığı ifade edildi. Ülkeye yönelik 5. kol faaliyetleri, algı mühendislikleri ve karalama kampanyalarına karşı medya kuruluşlarının daha aktif olması beklendiği dile getirildi. 2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen küresel sistemin tarihi bir kırılma yaşadığı, İsrail'in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşandığı ve insanların asırlardır sahibi olduğu topraklardan göç etmeye zorlandığı vurgulandı. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı 17 gündür kapalı tuttuğu, Gazze'yi ardından Yemen, Lübnan ve İran'ı hedef alan saldırıların sadece güvenlik amacı taşımadığı belirtildi. Kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebekenin bölgeyi felakete sürüklediği ve bu barbarlığın tüm dünyaya anlatılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Sizlerin de bildiği üzere gazeteciler ve yazarlar toplumun hafızasını teşkil eder. Günün sıcak gelişmelerini kayda geçirmek yaşadığımız çağın izlerini taşımak sorumluluk getirir. Hakikatin peşinde olan meslek grupları için bu mübarek günler ayrı bir mana ve ehemmiyet arz eder. Sizler emeğinizle kaleminizle bu toplumun düşünce iklimine katkılar yapıyorsunuz.

-Hakikatin izini süren basın emekçilerinin taşıdığı yük kritiktir. Bilgi akışının tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı bir dönem yaşıyoruz. Teyit mekanizmasının sağlıklı işlemesinin önüne geçiyor. Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı 3 kez dolaşır. Ne yazık ki bugün hakikat ötesi çağ adı verilen dönemin içindeyiz.

-Ülkemize yönelik 5. kol faaliyetlerini algı mühendisliklerini Türkiye'nin itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin desteğiyle hızlı engelleyeceğimize inanıyorum. Hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde medya kuruluşlarının daha aktif olmalarını bekliyoruz.

-Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen küresel sistemin tarihi kırılma yaşadığı bu günlerde gerçeklerin duyurulması gerekiyor. İsrail'in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor. İnsanlar asırlardır sahibi olduğu topraklarından göç etmeye zorlanıyor. İsrail Mescid-i Aksa'yı 17 gündür kapalı tutuyor. Önce Gazze'yi ardından Yemen ve Lübnan'ı ve son olarak İran'ı hedef alan saldırıların amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz. Eşzamanlı olarak vaat edilmiş topraklar hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar garabetlerin gündeme getirilmesi tesadüf değildir. Kendilerini diğer insanlardan üstün gören şebeke bölgemizi felakete sürüklemektedir. Dayatılan gündemin çekim alanından çıkıp bu barbarlığın tüm dünyaya anlatılması önemlidir. Dünyada etki ve söz sahibi olduğumuz ülke bilinciyle ufkumuzu genişletmeliyiz.