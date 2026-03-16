AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasına sosyal medyada yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa’daki eylemleriyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa tepkisi! 'İsrail'in yaptığı barbarlıktır' AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını uluslararası hukukun ihlali ve barbarlık olarak niteleyerek sert bir şekilde kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve "barbarlık" olarak tanımladı. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasının engellenmesini şiddetle kınadı. Tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI BARBARLIKTIR"

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır.

İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir.