Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa tepkisi! 'İsrail'in yaptığı barbarlıktır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasına sosyal medyada yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa’daki eylemleriyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
Çelik'in paylaşımı şu şekilde:
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır.
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.
Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır.
İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.
İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir.