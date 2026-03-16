 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı: 'Karamsarlık girdabına düşmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın final bölümünde yaptığı açıklamalarında Gazze başta olmak üzere bölgesel artan gerilimlere işaret ederek karamsarlığa düşülmemesi tavsiyesiyle "Yeise düşmek bize haram kılınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı: 'Karamsarlık girdabına düşmeyeceğiz'
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 23:36
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 23:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu gece yüce Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Leyle-i Kadir'i idrak etmenin güzelliğini yaşıyoruz. Edeceğiniz duanın ibadetlerin semaya yükselen ellerden samimi niyazların hak katında kabul edilmesini diliyorum. Gazze'deki mazlumlar başta olmak üzere Ramazan ve kadir gecesini zorlu şartlarda idrak etmek isteyen kardeşlerime en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. İmkanlar ne kadar kısıtlı zalim ne kadar azgın olursa olsun ümidini yitirmeyen, dirayetle, metanetle sabırla izzet ve haysiyetle varoluş mücadelesi veren kardeşlerimizin yanında olacağımızı ifade ediyorum.

Özellikle içinde bulunduğumuz kasvetli günlerde şunun altını çiziyorum, yeise düşmek bize haram kılınmıştır. Zulme rıza göstermek bize yasaklanmıştır. Alemlerin rabbinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz karamsarlık girdabına asla düşmeyeceğiz. Kötülüklere karşı koyacağız. Yapamıyorsak kalbimizle buğz edeceğiz.

Masum çocuklar savunmasız insanlar, ardı arkası kesilmeyen bombalarla saldırılarla şehit ediliyor. Bu yangının söndürülmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Müslümanlar olarak tefrikanın görüş ayrılıklarının bize güç kaybettirmesine engel olmamız gerekiyor. İmtihan günlerinden geçtiğimiz kritik süreçte bu problemleri daha sonra çözmek için bir kenara bırakmamız birbirimizin yaralarına merhem olmamız gerekiyor.

Şunu hiçbirimiz unutmamak mecburiyetindeyiz, kirli senaryoların bugün tekrar sergilenmesine izin verirsek bunun vebalini kimse asla taşıyamaz. Rehberimiz kılavuzumuz efendimiz "Mümin mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kilitlenmiş tuğlalardan oluşan bina gibidir" diye buyuruyor. Bu şuura 4 elle sarılmamız gerekiyor.Aksi takdirde böl-parçala-yönet planlarının kurbanı olmaktan kurtulamayız. Mevlana hazretlerinin şu sözlerini rehber edinmeliyiz "Bu dünyaya ayırmaya bölmeye gelmedik. Biz bölüneni birleştirmeye kırılanı tamir etmeye geldik." Dünyaya Cenab-ı Allah'a kulluk yapma yanında bunun için geldik. İslam aleminin muhtaç olduğu bilinç kesrette vahdet olmaktır. İslam dünyası olarak üzerimize düşen mesuliyeti hepimizin en güzel şekilde yerine getireceğine gönülden inanıyorum. Zifiri karanlıkların kardan aydınlıklara dönüşeceği dönem yakındır.

Ayrıntılar geliyor...

