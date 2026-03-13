Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor! İran'dan atılan füzeye ne diyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Milli İrade İftarı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın İran'dan atılan füzelere tepkisi merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ramazan; barışın, dayanışmanın, merhametin ayıdır. Ancak İslam coğrafyasının bu mübarek günlerde savaşlarla anılması bizleri müteessir ediyor.

Gazze'de 72 bin şehit verdik. Gazze ateşkese rağmen huzura hasret kaldı. 10 Ekim'den bu yana 640 kişi şehit edildi. Annelerin okula gönderdiği çocuklar, bombaların ve kurşunların hedefi oluyor. Coğrafyamızın dört bir yanında aynı üzün verici manzara ile karşı karşıyayız.

İRAN'DAN ATILAN FÜZE

Dün gece olduğu gibi hava sahamıza ihlallere ilişkin tahriklere karşı çok dikkatliyiz. Ülkemizi ateşten uzak tutuyoruz. Her türlü tehdite karşı hazırlıklıyız ve önleme faaliyetleri alıyoruz.

Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum. Tempomuzu artırmamız, daha çevik, daha atılgan olmamız gereken yeni bir döneme giriyoruz.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlber Ortaylı için başsağlığı diledi.

