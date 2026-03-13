Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor! İran'dan atılan füzeye ne diyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Milli İrade İftarı'nda açıklamalarda bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor! İran'dan atılan füzeye ne diyecek?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 20:54

Cumhurbaşkanı , 10. Milli İrade İftarı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın İran'dan atılan füzelere tepkisi merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ramazan; barışın, dayanışmanın, merhametin ayıdır. Ancak İslam coğrafyasının bu mübarek günlerde savaşlarla anılması bizleri müteessir ediyor.

'de 72 bin şehit verdik. Gazze ateşkese rağmen huzura hasret kaldı. 10 Ekim'den bu yana 640 kişi şehit edildi. Annelerin okula gönderdiği çocuklar, bombaların ve kurşunların hedefi oluyor. Coğrafyamızın dört bir yanında aynı üzün verici manzara ile karşı karşıyayız.

İRAN'DAN ATILAN FÜZE

Dün gece olduğu gibi hava sahamıza ihlallere ilişkin tahriklere karşı çok dikkatliyiz. Ülkemizi ateşten uzak tutuyoruz. Her türlü tehdite karşı hazırlıklıyız ve önleme faaliyetleri alıyoruz.

Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum. Tempomuzu artırmamız, daha çevik, daha atılgan olmamız gereken yeni bir döneme giriyoruz.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, için başsağlığı diledi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

ETİKETLER
#gazze
#recep tayyip erdoğan
#ilber ortaylı
#İran füze saldırısı
#Milli İrade İftarı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.