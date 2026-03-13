Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cerrahpaşa'da temel atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yoğun programına rağmen üniversite camiasını yalnız bırakmayan Erdoğan, konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın'dan anlamlı bir hediye kabul etti ve ardından butona basarak yeni bir dönemin başlangıcını resmen ilan etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"Projenin tüm aşamalarını büyük bir titizlikle adım adım takip eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yönetimini ve hocalarımızın her birini canı gönülden kutluyorum. Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor. Sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri, hizmetleri, gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dönüşüm çalışmaları, Büyük Marmara depremi akabinde başlatılmış fakat ne yazık ki son derece yetersiz ve sınırsız diyebileceğim şekilde kalmıştı. Güçlendirme ve yeniden inşa faaliyetlerini daha etkin bir hale getirmek üzere 2013 yılında yeni bir süreç yönetimi planladık.

Hastanemizi hem başka bir yere taşımamız hem de depreme dayanıksız olan eski binayı yıkıp aynı yere yenisini inşa etmemiz gerekiyordu. 2018'den itibaren tüm bu çalışmalar yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde devam ettirildi. Proje üç etaplı tasarlandı ve eş zamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin Hizmetlerinin devamı sağlandı. Tabi bu süreçte hızımızı kesen gelişmelerle de karşılaştık. Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için burada kazı çalışmaları da yapıldı. Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu kazılar sonucunda binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İzlediğiniz için teşekkür ederim."