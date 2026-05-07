Türkiye ve Cezayir arasında ortak anlaşmalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'stratejik iş birliği' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı. İki lider, karşılamanın ardından görüşmeye geçti.
İki lider görüşmelerinin ardından basının önüne geçerek açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
-Cezayir ile savunma sanayii alanında iş birliğimiz bölgemize katkı sağlayacak. Enerji tedariki güvenliğinde iş birliğini ilerletiyoruz.
-Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.
-Doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.
-İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.
-Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.