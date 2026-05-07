Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı. İki lider, karşılamanın ardından görüşmeye geçti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye ve Cezayir arasında ortak anlaşmalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'stratejik iş birliği' vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı ve iki lider görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cezayir ile savunma sanayii alanında iş birliğinin bölgelerine katkı sağlayacağı belirtildi. Enerji tedariki güvenliğinde iş birliğinin ilerletildiği ifade edildi. Enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda iş birliğinin geliştirilmesinde kararlı olunduğu vurgulandı.

4 ALANDA STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ

İki lider görüşmelerinin ardından basının önüne geçerek açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Cezayir ile savunma sanayii alanında iş birliğimiz bölgemize katkı sağlayacak. Enerji tedariki güvenliğinde iş birliğini ilerletiyoruz.

-Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.

-Doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.

-İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.

-Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.