Türkiye zehir listesinde ilk 10'da! Sigaraya satış yasağı gelir mi?

Türkiye’de sigara kullanımı son yıllarda iyice yaygınlaştı. Sigara tüketimine bağlı olarak hastalıkların da sayısı arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, sigara dumanının solunum yoluyla akciğerlere ulaştığını ve kan dolaşımı aracılığıyla vücudun neredeyse her bölgesine yayıldığını belirterek, özellikle kanser ve KOAH gibi hastalıklara yol açtığını vurguluyor.

SİGARA KULLANIM YAŞI 12'LERE GERİLEDİ

Sigara kullanım yaşının 12-13 gibi kritik bir seviyeye gerilediğini ifade eden Prof. Dr. Bayram, İngiltere’de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satışını yasaklayan katı önlemlerin tartışıldığını hatırlatıyor. Nargile ve elektronik sigaranın da geleneksel sigara kadar zararlı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, toplumda bu konuda daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtiyor. Özellikle nikotinin neden olduğu fizyolojik ve psikolojik bağımlılıkla mücadelenin uzun vadeli bir süreç gerektirdiğini dile getiren hekimler, çocukları ve gençleri sigaradan korumanın ulusal bir öncelik olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor.

SİGARAYA SATIŞ YASAĞI GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Henüz gelişimini tamamlamayan çocuklarda sigara içmenin ciddi kalıcı sorunlar ortaya çıkardığını belirten Bayram, "Burada farklı konulara da değinebiliriz: Toplumdaki sigara kaynaklı zararların yükü nedir. Ülkemizdeki sigara içme oranı nedir. Bu konularda maalesef karnemiz zayıf. Türkiye, dünyada en çok sigara tüketilen 10 ülkeden biri. Sigara şirketleri için ciddi bir pazar konumundayız. Bu konuda geçmişte önemli adımlar atıldı; Türkiye’de oldukça iyi ve olumlu gelişmeler kaydedildi. Ancak son yıllarda sigarayla mücadelede bir yavaşlama hissediliyor. Bu nedenle Türkiye’nin yeniden kararlı bir biçimde mücadeleye dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Sigarayla mücadelede en büyük önceliğimiz çocuklar olmalı. Maalesef sigaraya başlama yaşı 12-13’e kadar düştü ve bu yaşlarda, henüz vücut ve özellikle akciğerler ile diğer organlar tam gelişimini tamamlamadığı için sigara tüm vücuda hasar veriyor; ileride daha erken yaşta ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Örneğin, son dönemde bazı ülkelerde önemli adımlar atıldı. İngiltere’de 2009 yılından sonra doğmuş çocuklara hayatları boyunca sigara satış yasağı getirilmesi planlanıyor. Yani bu yıldan sonra doğanlara hiçbir şekilde sigara satılmaması öngörülüyor. Benzer bir uygulama ülkemizde de hayata geçirilebilir" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRONİK SİGARALAR DA EN AZ SİGARA KADAR ZARARLI"

Elektronik sigaraların da erken dönemde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Bayram, "Bir diğer konu da elektronik sigaralar. Elektronik sigaralar da en az sigara kadar zararlı; hatta daha erken dönemde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Türkiye’de kanun gereği elektronik sigaranın satışı ve ithalatı yasak, ancak internet siteleri veya bazı marketler üzerinden bunlara hâlâ ulaşmak mümkün. Bu konuda da daha sıkı denetimler yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.