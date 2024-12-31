Türkiye'de 1 yıl içinde 32 bin 500 deprem kaydedildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Aralık 2024 15:23 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve çevresinde 2024 yılında meydana gelen depremlerin sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de 1 yıl boyunca tam 32 bin 500 depremin kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı