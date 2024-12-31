Türkiye'de 1 yıl içinde 32 bin 500 deprem kaydedildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

31 Aralık 2024 15:23 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve çevresinde 2024 yılında meydana gelen depremlerin sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de 1 yıl boyunca tam 32 bin 500 depremin kaydedildi.