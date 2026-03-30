 | Özge Sönmez

Türkiye'de 5G dönemi yarın resmen başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan edecek

Türkiye'de 5G dönemi resmen başlıyor. Yeni dönemi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de düzenlenecek törenle bizzat duyuracak.

'de mobil haberleşme tarihinde yeni bir döneme giriliyor. 'ye geçiş için geri sayım başlarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, dönemin tarın resmen başlayacağını bildirdi.

Türkiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurusuyla birlikte 5G teknolojisine geçiş için geri sayımı başlattı.
5G'ye geçiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir törenle 1 Nisan 2026'da resmen ilan edilecek.
5G hizmeti, ilk etapta 81 ilde kademeli olarak başlayacak ve iki yıl içinde ülke genelinde yayılması hedefleniyor.
5G ile akıllı ulaşım sistemleri, otonom sürüş, uzaktan sağlık, akıllı fabrikalar, yüksek çözünürlüklü medya ve tarım teknolojileri gibi alanlarda köklü değişimler yaşanması bekleniyor.
YENİ DÖNEMİ ERDOĞAN DUYURACAK

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994’te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti. Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, "1 Nisan 2026’da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİDE KÖKLÜ YENLİKLER

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uraloğlu, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak" diye konuştu.

