Gündem
Türkiye'den ateşkes sonrası ilk açıklama geldi! 'Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması" hakkında yazılı bir açıklama yaparak, sürecin bölge huzuruna katkı sağlaması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Suriye’de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Türkiye'den ateşkes sonrası ilk açıklama geldi! 'Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz'
Dışişleri Bakanlığı, ’de ilan edilen son anlaşmaya ilişkin resmi bir bilgilendirme yayımladı. Bakanlık, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından duyurulan stratejik adımların, ülkenin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'den ateşkes sonrası ilk açıklama geldi! 'Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz'

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE İSTİKRAR VURGUSU

Yayımlanan metinde, Suriye’nin birliği temelinde barışçıl bir sürecin işletilmesi gerektiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz.

Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye’nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir.

Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir."

Türkiye'den ateşkes sonrası ilk açıklama geldi! 'Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz'

CEVDET YILMAZ: ÜMİT VERİCİ BİR GELİŞME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye’de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde tarafların taahhütlerine riayet ederek süreci istikrara taşımasını, geçmiş dönemden kalma, merkezi otorite boşluğunda dış desteklerle oluşturulan yapıların sona ermesini temenni ediyoruz. Toprak bütünlüğü ve egemenliği pekişmiş, tüm unsurları entegre eden bir anlayışla yeniden yapılanan Suriye; büyük acılar yaşamış Suriye halkının yararına olduğu gibi bölgesel istikrar ve refah için de son derece kıymetlidir. Varılan anlaşmanın hayata geçmesiyle ticaret, petrol ve diğer kaynaklar Suriye’nin karıştırılması için değil, kalkınması için kullanılabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Suriye halkının tüm etnik, mezhebi ve dini gruplarını kapsayan bir anlayışla merkezi otoriteyi güçlendiren adımların atılmasını desteklemeye devam edeceğiz. Türk, Kürt ve Arap kardeşliği; Suriye üzerinde farklı hesaplar yapan, istikrar yerine çatışmayı körükleyen çevrelere verilecek en güçlü cevaptır" ifadelerini kullandı.

