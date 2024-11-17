Türkiye'de bir ilki başarmıştı: Dünyanın en iyi cerrahlarından Münci Kalayoğlu vefat etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

17 Kasım 2024 22:28 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:29

Dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak tanınan ve Türkiye'de ilk karaciğer naklini yaparak tarihe geçen rof. Dr. Münci Kalayoğlu'ndan acı haber geldi. Bir süredir tedavi gören hekim yaşamını yitirdi.

Organ naklinde bir ilki başaran ve dünyada otorite olarak kabul edilen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti. "Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor" ünvanıyla tarihe geçen Kalayoğlu'nun ölümüyle tıp dünyası hüzne boğuldu. Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören Kalayoğlu, İstanbul​'daki evinde yaşamını yitirdi. 1500'ün üzerinde nakil yapan Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak tanımlanıyordu. İlgili Haberler Diriliş Şairi Sezai Karakoç vefatının 3. Yıldönümünde dualarla anılıyor Son Dakika | Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ yaşamını yitirdi