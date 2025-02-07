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 | Murat Makas

Türkiye'de en çok vatandaşı bulunan ülkeler belli oldu! İşte listenin zirvesi

Türkiye'deki yabancı nüfus yeni verilerle güncellendi ve en çok vatandaşın bulunduğu ülkeler sıralandı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 10:28

Orta Doğu’da oluşan gerginlikler, küresel enflasyonun etkisi ve bölgesel çatışmalar sebebiyle Türkiye göç alan ülke haline geldi. Jeopolitik konum ve kültürel çeşitlilik başta olmak üzere birçok nedenle Türkiye tercih ediliyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK VATANDAŞI BULUNAN ÜLKELER

Özellikle Suriye iç savaşı, Afganistan’daki karışıklık sonrası yabancı nüfusta artış görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, ülkedeki yabancı nüfusun bir önceki yıla göre azaldığını ortaya koydu. İşte Türkiye'de en çok vatandaşı bulunan ülkeler ve popülasyonları...

YUNANİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 14 bin 496

 

YEMEN
Türkiye'deki nüfusu: 14 bin 748

 

ÇİN
Türkiye'deki nüfusu: 15 bin 107

 

ENDONEZYA
Türkiye'deki nüfusu: 16 bin 089

 

FAS
Türkiye'deki nüfusu: 16 bin 914

 

BULGARİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 17 bin 315

 

AVUSTURYA
Türkiye'deki nüfusu: 22 bin 231

 

FİLİSTİN
Türkiye'deki nüfusu: 23 bin 569

 

KIRGIZİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 23 bin 802

 

MISIR
Türkiye'deki nüfusu: 28 bin 304

 

UKRAYNA
Türkiye'deki nüfusu: 35 bin 446

 

KAZAKİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 44 bin 445

 

ÖZBEKİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 59 bin 132

 

SURİYE
Türkiye'deki nüfusu: 72 bin 367

 

AZERBAYCAN
Türkiye'deki nüfusu: 80 bin 133

 

RUSYA
Türkiye'deki nüfusu: 85 bin 752

 

İRAN
Türkiye'deki nüfusu: 95 bin 924

 

TÜRKMENİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 113 bin 762

 

ALMANYA
Türkiye'deki nüfusu: 115 bin 958

 

AFGANİSTAN
Türkiye'deki nüfusu: 139 bin 251

 

IRAK
Türkiye'deki nüfusu: 177 bin 988

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