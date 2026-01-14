Menü Kapat
Türkiye'de hayat karartan tehlikeye sıkı tedbir! Ürküten tablo ortaya çıktı: Son 4 yılda 2 katı başvuru

Türkiye'de kumar bağımlılığı ve bahis yönelimlerine ilişkin sıkı tedbirler alınıyor. Kumar nedeniyle yapılan başvurular son 4 yılda 2 katına çıktı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bağımlılıkta ürküten tabloyu açıkladı.

Türkiye'de hayat karartan tehlikeye sıkı tedbir! Ürküten tablo ortaya çıktı: Son 4 yılda 2 katı başvuru
Türkiye’de son dönemlerde artan sanal kumar ve bahis bağımlılığına ilişkin sıkı tedbirler alınıyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kumar bağımlılığında güncel verileri ve çözüm önerilerini paylaştı. Toplantıda paylaşılan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verilerine göre, kumar nedeniyle yapılan başvurular 2022 yılında 3 bin 6 iken 2023’te 3 bin 552’ye, 2024’te 4 bin 798’e ve 2025’te 5 bin 748’e yükseldi.

Türkiye'de hayat karartan tehlikeye sıkı tedbir! Ürküten tablo ortaya çıktı: Son 4 yılda 2 katı başvuru

Başvuruların yaş dağılımına bakıldığında ise, kumar oynayanların yüzde 36,7’sinin 20–30 yaş, yüzde 43,4’ünün 30–40 yaş aralığında olduğu, yüzde 15,4’ünün 40–50 yaş grubunda yer aldığı görülüyor. 20 yaş altının oranı yüzde 1,1’de kaldı. 50 yaş ve üzerindeki grupların toplam payı ise yüzde 3’ün altında seyretti. Danışanların kumara başlama yaşına göre dağılımı, riskin ne kadar erken başladığını ortaya koydu. Buna göre danışanların yüzde 34,3’ü 18 yaşından önce, yüzde 42,8’i 18–25 yaş arasında, yüzde 22,7’si ise 25 yaşından sonra ilk kez kumarla tanıştığı görüldü.

YEDAM verileri, kumara yönelmede en belirleyici etkenin sosyal çevre olduğunu da gösterdi. Danışanların yüzde 57,4’ü kumara arkadaş çevresinin etkisiyle başladığını belirtirken, yüzde 20’si merak, yüzde 6,5’i boş zamanlarını değerlendirme gerekçesiyle oynadığını ifade etti.

Türkiye'de hayat karartan tehlikeye sıkı tedbir! Ürküten tablo ortaya çıktı: Son 4 yılda 2 katı başvuru

“KAMUOYUNA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Kumar bağımlılığı ile mücadele seferberlik ruhuyla, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla mücadele verilmesi gerektiğini ifade eden Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç önerilerini beş başlık altında sıraladı:

“Yasal ya da yasa dışı diye bir ayrım olmaz. Şans, talih, bahis gibi isimler kumarı masumlaştıramaz, ortak kavram birliği sağlanmalıdır. Kumar reklamları yasaklanmalıdır. Kumara erişim kanalları daraltılarak, erişimi kısıtlayan tedbirler güçlendirilmelidir. Kumar ve dijital oyunlar arasındaki ilişki incelenerek oyunları denetleyen bir derecelendirme sistemi getirilmelidir. Kumarı özendiren içeriklere, sosyal medya fenomenlerine ve legal ya da kaçak film platformlarına katı yaptırımlar uygulanmalıdır.”

“10 DANIŞANIMIZDAN 8’İNİ KUMARDAN KURTARIYORUZ”

Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadelede bireysel destek hizmetlerinin yanı sıra önleyici faaliyetlerin ve yapısal adımların da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

“Gençlere yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılması, kumar reklamlarının engellenmesi, çevrim içi platformların daha etkin biçimde denetlenmesi, borç ve finansal yüklerle başa çıkmaya yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve ailelerin sürece daha aktif biçimde dâhil edilmesi gerekiyor. Bu adımlar birlikte ele alındığında hem bağımlılık hem de ona eşlik eden ruhsal riskler önemli ölçüde azaltılabilir.”

Türkiye'de hayat karartan tehlikeye sıkı tedbir! Ürküten tablo ortaya çıktı: Son 4 yılda 2 katı başvuru

''BAĞIMLILIK TEDAVİ EDİLEBİLİR SAĞLIK SORUNU''

Açıklamasının sonunda kamuoyuna da çağrıda bulunan Dinç, “Kumar bağımlılığı çözümsüz bir durum değil. Bize başvurup düzenli olarak psikoterapiye devam eden her 10 danışanımızdan 8’inin aldıkları destekle kumardan uzaklaştığını görüyoruz. Biz Yeşilay olarak hep şunu tekrar ediyoruz: Bağımlılık bir irade meselesi değil, tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Erken destek, anlayış ve profesyonel yardım insanların hayatını gerçekten değiştirebilir” ifadelerini kullandı. Dinç, kumar bağımlılığı ve buna eşlik eden psikolojik zorlanmalardan kurtulmak için Türkiye’nin her yerinden YEDAM Danışma Hattı 115 aracılığıyla ücretsiz ve gizlilik esasıyla destek alınabileceğini hatırlattı.

