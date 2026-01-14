Menü Kapat
Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 15 yaş altına sosyal medya sınırı ve sanal bahise kapsamlı düzenleme geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınır getirilmesi ve sanal bahise kapsamlı düzenleme için caydırıcı tedbirler içeren yasal düzenleme yapıldığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 15 yaş altına sosyal medya sınırı ve sanal bahise kapsamlı düzenleme geliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, 15 yaş altındaki çocukların kullanımına sınır getirilmesi ve sanal bahis ile sanal kumara karşı sert ve caydırıcı tedbirler içeren bir yasal düzenlemenin TBMM gündemine geleceğini belirterek, bu konuda iktidar ve muhalefetin geniş bir uzlaşma içinde olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 15 yaş altına sosyal medya sınırı ve sanal bahise kapsamlı düzenleme geliyor

15 YAŞ ALTI İÇİN SOSYAL MEDYAYA GİRİŞ DÜZENLEMESİ

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, çocukların korunmasının siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkat çekti. Yayman, şunları söyledi:

“İktidarıyla muhalefetiyle bu konuda büyük bir uzlaşma var. Çünkü hepimizin çocukları var. Çocuklarımızın korunması meselesinde çok önemli bir inisiyatif gelişmiş durumda. Büyük bir uzlaşmayla TBMM’de bu konuda bir düzenleme yapılacağını ifade etmek isterim.”

Sosyal medyaya giriş yaşının 15 olarak düzenlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Yayman, sürecin çok paydaşlı bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı.

“Bu konuda yalnızca siyasi partilerle değil, bilim insanlarıyla, ailelerle, eğitimcilerle ve gençlerimizle de görüşeceğiz. TBMM’yle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla ve AK Parti Grubumuzla bu süreci istişare ederek yürüteceğiz. Ortak hedefimiz çocuklarımızı dijital tehditlerden korumaktır.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 15 yaş altına sosyal medya sınırı ve sanal bahise kapsamlı düzenleme geliyor

“SOSYAL MEDYA TÜRKİYE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ”

Sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının ciddi riskler barındırdığını vurgulayan Yayman, bu alanın artık Türkiye açısından bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti. Yayman, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sosyal medya meselesi Türkiye’de artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bizim burada muhakkak çocukları, aileyi ve kadını korumamız gerekiyor. Maalesef bir dijital faşizmle karşı karşıyayız.”

Türkiye’de insanların günün önemli bir bölümünü internette ve sosyal medyada geçirdiğine dikkat çeken Yayman, bu durumun özellikle çocuklar açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.

“İnsanlarımız günde ortalama 7 saatini internette geçiriyor, bunun yaklaşık 4 saati sosyal medyada geçiyor. Sosyal medya maalesef zamanla bir kötülük merkezi haline gelmiştir.”

SANAL BAHİS VE SANAL KUMAR: “AÇIK BİR MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİ”

Sosyal medya platformlarında yaygınlaşan yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar içeriklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yayman, bu konunun toplumdan en fazla şikâyet gelen başlıklardan biri olduğunu söyledi.

“Başta sanal bahis ve sanal kumar olmak üzere çok ciddi şikâyetler var. Milletimiz bu konuda açık bir şekilde düzenleme yapılmasını bekliyor. Sanal bahis ve sanal kumar artık bireysel bir sorun değil, açık bir milli güvenlik problemidir.”

Bu alanda sert ve caydırıcı adımların atılacağını belirten Yayman, sanal bahis ve kumarın hem ekonomik hem de toplumsal yıkıma yol açtığını vurguladı.

“Bu meselenin bir hukuki boyutu var, muhakkak düzenleme yapmak gerekiyor. Bir de mali boyutu var. Türkiye’den milli servetin dışarıya çıkarılması, aile ekonomilerinin büyük zarar görmesi, bireylerin ciddi kayıplar yaşaması söz konusu. Bunun yanı sıra toplumsal ve manevi bir yıkım da yaşanıyor.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 15 yaş altına sosyal medya sınırı ve sanal bahise kapsamlı düzenleme geliyor

“DİJİTAL BAĞIMLILIK, KUMAR VE BAHİS BAĞIMLILIĞINA DÖNÜŞÜYOR”

Dijital bağımlılığın sanal kumar ve bahis bağımlılığına evrildiğine dikkat çeken Yayman, sosyal medyanın bu bağımlılıkları besleyen bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

“Dijital bağımlılık, zamanla sanal bahis ve sanal kumar bağımlılığına dönüşüyor. Bu durum milletimizin milli ve manevi değerlerini de ciddi şekilde tehdit ediyor. Sosyal medyanın bizatihi kendisi, maalesef bu kötülüklere zemin hazırlıyor.”

DİJİTAL PLATFORMLARA VE AİLELERE ÇAĞRI

Ulus aşırı dijital şirketlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Yayman, bu mücadelenin yalnızca yasalarla çözülemeyeceğini söyledi.

“Bu mesele sadece hukuksal düzenlemelerle çözülemez. Ailenin sürecin bir paydaşı olması gerekiyor. Dijital şirketlerin de devletle ve aileyle birlikte hareket ederek kamu düzenini ve aile düzenini koruması gerekiyor.”

Yayman, 15 yaş altı sosyal medya kullanımı ile sanal bahis ve sanal kumara yönelik düzenlemelerin en kısa sürede tasarı haline getirilerek TBMM gündemine sunulması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

