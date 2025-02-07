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 | Murat Makas

Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı arttı! En yalnız şehirler de belli oldu

TÜİK sistemlerine göre Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı son 10 yılda artışını katladı. Artışın en belirgin olduğu dönem ise COVİD-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarında oldu. Yalnız yaşayanların çoğunluğu büyük şehirlerde yaşıyor. İşte yalnız yaşayanların tercih ettiği şehirler...

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Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı arttı! En yalnız şehirler de belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 11:53

Koronavirüsün etkisi, küresel ekonominin olumsuz yönde ilerlemesi, asgari ücret sebebiyle birçok kişi aile kurmak ve geçinmekte zorlanıyor. Yalnız yaşama fenomeni artık yaşlılığa bağlı değil. Yalnız yaşayan bireylerin sayısındaki artışın toplumsal, ekonomik, teknolojik ve psikolojik bir dizi faktörün birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı ve şehirleri belli oldu. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi.
 

Türkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükselirken, yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'yı, 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü buldu. Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

KOVİD-19 ETKİSİ

Yalnız yaşayanlardaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi.

Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı. Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

YALNIZLAR BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞIYOR

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 943 bin 363'ü İstanbul'da, 384 bin 201'i Ankara'da, 363 bin 110'u İzmir'de, 197 bin 923'ü Antalya'da ve 184 bin 559'u Bursa'da ikamet etti.

Bursa'yı ise 123 bin 940 ile Adana, 119 bin 750 ile Mersin, 119 bin 432 ile Balıkesir, 118 bin 166 ile Konya ve 106 bin 912 ile Kocaeli izledi. Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 661 bin 356 olurken, bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı. Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 754 ile Bayburt, 6 bin 953 ile Ardahan ve 8 bin 91 ile Hakkari oldu. TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2015-2024) şöyle:
 

2015      3.113.496      182.411
2016      3.316.894      203.398
2017      3.491.148      174.254
2018      3.730.505      239.357
2019      4.062.576      332.071
2020      4.404.997      342.421
2021      4.781.600      376.603
2022      5.067.331      285.731
2023      5.192.825      125.494
2024      5.321.540      128.715

 

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