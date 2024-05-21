Türkiye’den ATAK ihracatı! Resmi tören düzenlendi

21 May 2024 16:11 - Güncelleme : 21 May 2024 16:13

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretip geliştirilen T129 ATAK Taarruz Helikopteri, Filipinlere teslim edildi.

TUSAŞ'ın üretip geliştirdiği T129 ATAK Taarruz Helikopteri ilk olarak Türk Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Terörle mücadelede etkin rol oynayan ATAK helikopterine 2018 yılında yurtdışından teklifler gelmeye başlandı.

Türkiye ve Filipinler arasında 2018 yılında imzalanan anlaşma ile 6 adet helikopterin ihracatına noktasında anlaşmalar yapıldı.

İlk teslimat 2022 yılının Mart ayında gerçekleşirken ikinci teslimat ise yine aynı senenin Kasım ayında yapıldı. Kalan son iki helikopterin ihracatı da bugün gerçekleşti. Böylelikle Filipinler'in envanterine toplamda 6 adet T129 ATAK helikopteri girmiş oldu.

İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre ikinci bir 6 adetlik opsiyon da bulunuyor.

Helikopterlerin ihracatı ile açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün şunları ifade etti:

“Filipin Hava Kuvvetleri’ne teslimatını gerçekleştirdiğimiz son 2 adet T129 ATAK teslimatımızla dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine değer katıyoruz.

Zamanında ve başarı ile gerçekleştirdiğimiz her bir teslimat, sistemlerimizin güvenilirliğini ve savunma sanayiimizin itibarını bir adım daha yukarı taşıyor. Sürdürülebilir bir ihracat vizyonuna bağlılığımızla, sektörümüzün geleceği emin ellerde…”