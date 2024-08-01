Son dakika | Türkiye Haniye için bir günlük yas ilan etti

01 Ağustos 2024 21:12 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:29

Türkiye, önceki gün İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için bir günlük milli yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli yas kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Filistin ile dayanışma göstermek için yas kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.

İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

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