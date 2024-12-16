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Türkiye'den İsrail'e Golan Tepeleri tepkisi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 12:30 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:47
Türkiye&#039;den İsrail&#039;e Golan Tepeleri tepkisi

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Golan Tepeleri'nde nüfusu iki katına çıkarma kararına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal​ altındaki Golan Tepeleri​'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

"SON DERECE KAYGI VERİCİ"

İsrail'in Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar verdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullandı;

"İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu​ hükümetinin yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."

İsrail'in yeni hedefi Suriye: 100 noktayı vurdu, Golan Tepeleri'ni aşarak bölgeye girdi! - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Şam düştü, Netanyahu​ işgal altındaki Golan Tepeleri​'ne ilişkin Suriye​'yle anlaşmanın çöktüğünü iddia ederek harekete geçti. İsrail ordusu 4. cephesini Suriye'ye açtı.

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye asker sevk etti. İsrail ordusu, İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi.

 

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Kaynak: tgrthaber.com
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