Türkiye'den İsrail'e uyarı: Netanyahu'nun kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen’e yönelik saldırıları ve Gazze'deki genişleme planlarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklediği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Orta Doğu’da artan askeri operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, Tel Aviv yönetimini sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarının barış ve istikrarı hedef aldığı vurgulandı.

GAZZE'DEKİ YAYILMACI ÇALIŞMALARA TEPKİ

“İsrail’in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir” ifadesine yer verilen açıklamada, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgal politikalarını daha da genişletme yönündeki son kararının, yayılmacı ve tahripkâr bir anlayışın yansıması olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." denildi.

Bakanlık, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, İsrail’in pervasız saldırganlığına karşı sessiz kalınmaması ve kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Açıklamanın sonunda ise Türkiye’nin, Orta Doğu’da barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını sürdüreceği ve bu süreçte bölge ülkeleriyle ve uluslararası toplumla iş birliğini güçlendirmeye devam edeceği ifade edildi.