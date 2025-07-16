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 | Baran Aksoy

Türkiye'den İsrail'in Şam saldırısına tepki: Şiddetle kınıyoruz!

Son dakika haberi: İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a peş peşe hava saldırısı düzenledi. İsrail'in saldırılarına Türkiye'den tepki gecikmedi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir" diyerek işgalcilere tepki gösterdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:59

'nin güneyinde Suveyda şehrinde Dürzilerler yaşanan gerginliğe de müdahil oldu. İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları Dürzi grupları koruma bahanesiyle Suriye ordusunu vurdu.

İşgalci İsrail bir saldırı daha düzenledi. İşgalci ordu, Suriye'nin başkenti 'ı hedef aldı. İsrail jetleri Şam'da Genelkurmay Başkanlığı karargahı olmak üzere birçok noktaya bomba yağdırdı.

"İSRAİL’İN SURİYE’YE SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İsrail'in bu hain saldırılarına 'den tepki gecikmedi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir" diyerek işgalcilere tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

https://x.com/omerrcelik/status/1945459046934294635

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ETİKETLER
#türkiye
#saldırı
#İsrail
#suriye
#şiddet
#şam
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