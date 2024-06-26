İsrailli bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert tepki geldi

26 Haziran 2024 17:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:43

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelesini çarpıtıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kürtleri katletmekle suçlayan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Türkiye'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın "seviyesiz" olduğu belirtilerek, bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

"SOYKIRIMLA SUÇLANAN BİR DEVLETİN YETKİLİSİNİN BENİMSEYECEĞİ ÜSLUP"

Açıklamada, Türkiye'nin, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceği vurgulanarak, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.