Türkiye'den Suriye'ye silah destek paketi yolda! Bölgeyi yerli ve milli ürünler koruyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ahmed Şara ve ekibi, bölgenin güvenliği ve bağımsızlığı için harekete geçiyor. Türkiye, sınır güvenliği ve bölgenin terörden temizlenmesi adına Suriye’ye silah destek paketi gönderecek. İçerisinde hava savunma sistemlerinin ve silahların olduğu paketle, Suriye ordusunun güçlendirilmesi hedefleniyor. İşte destek paketinin detayları…

Türkiye, Suriye ile sınır güvenliği ve bölgenin refahı için yeni yönetimle en üst düzeyde müzakerelere devam ediyor. Ahmed Şara ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan; Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak, ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu ve YPG konusunda net adımlar atılmasını bildirdi.

Özellikle sınırdan gelecek tehditlere karşı önlemler alan Türkiye, Suriye’de kurulan yeni yönetimin güvenlik konusunda kendisini geliştirmesi için de destek vermeye hazırlanıyor.

SURİYE’YE SİLAH PAKETİ HAZIRLANIYOR!

Esad rejiminin devrilmesinden bugüne kadar yeni yönetimin yanında olan ve destek veren Türkiye, Suriye’nin demokratikleşmesi ve bölgedeki terör varlığının ortadan kalkması adına Suriye ordusuna hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve akıllı füzeler içeren bir silah paketi hazırlıyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER SURİYE’Yİ KORUYACAK!

Suriye’nin bağımsızlığı ve bölge güvenliğini sağlamak adına titizlikle çalışan ve sık sık yeni yönetim lideri Ahmed Şara ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin ordusunu güçlendirmesi adına adımlar attı. Bu adımlar çerçevesinde Türkiye’de üretilen yerli ve milli silahlar Suriye’ye gönderilecek.

ROKETSAN tarafından üretilip geliştirilen milli ve yerli seyir füzesi ÇAKIR, ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğinde geliştirilen Dikey Lançer Atım Sistemi’yle birlikte gönderilecek.

Yine ASELSAN ve ROKETSAN tarafından üretilip geliştirilen HİSAR sistemi de Suriye’de konuşlandırılacak.

ÇORUM’DAN SURİYE’YE MÜHİMMAT

Tgrthaber.com Özel Haberler ekibinin edindiği bilgilere göre, Suriye ordusunun güçlenmesi ve bölge güvenliğinin sağlanması adına atılan adımlar kapsamında, Çorum Sungurlu’da bulunan silah fabrikalarından Suriye’ye mühimmatlar gidecek.

SAVUNMA SANAYİ’DE TÜRKİYE DÖNEMİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan Milli Teknoloji Hamlesi adımları sonrasında, Türkiye savunma sanayi alanında ithal eden ülke konumundan çıkıp, üretip geliştiren ve ihraç eden ülke konumuna geldi.

Türkiye, kendi sınır güvenliğinin yanı sıra, dost ve kardeş ülkelerin bağımsızlığı ve güvenliği adına da tarihe geçecek adımlar atmaya devam ediyor.