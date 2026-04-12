Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Türkiye’den tarihi adım: İlk yurt dışı sondaj başlıyor

Türkiye tarihinde il defa yurt dışında derin deniz sondajına başlıyor. Çağrı Bey Sondaj Gemisi,Somali açıklarındaki CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkiye’nin enerjide küresel ölçekte daha güçlü bir aktör olma hedefinin kritik bir parçası olarak yorumlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
22:39

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını 'de gerçekleştirecek Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin, Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket ettiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye’den tarihi adım: İlk yurt dışı sondaj başlıyor

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin ilk yurt dışı derin deniz arama sondajını Somali'de gerçekleştirecek Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi, CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti.
Çağrı Bey sondaj gemisi, 15 Şubat'ta Mersin'den ayrılarak 53 günlük yolculuğun ardından Somali'ye ulaştı.
Gemi, malzeme ve yakıt ikmali sonrası Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna hareket etti.
Çağrı Bey'e, enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri ile TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra donanma unsurları eşlik ediyor.
Gemi, yarın öğle saatlerinde 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varmayı planlıyor.
Çağrı Bey, 3 bin 495 metre su derinliğinde, deniz tabanından 4 bin 5 metre daha kazarak toplam 7 bin 500 metre derinlikte sondaj yapacak.
CURAD-1 kuyusunun, 7 bin 500 metre derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Türkiye’den tarihi adım: İlk yurt dışı sondaj başlıyor

SONDAJ ÇALIŞMALARINA GEÇİLECEK

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çağrı Bey, Somali'deki sondaj çalışmaları için 15 Şubat'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye doğru seyrine başlamıştı. Toplam 53 günün sonunda Somali'ye ulaşan gemi, 10 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da iştirak ettiği törenle Mogadişu Limanı'nda karşılandı.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali'de gerçekleştirecek Çağrı Bey, limanda malzeme ve yakıt ikmali gibi son hazırlıkları bitirdikten sonra Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti. Çağrı Bey'in bu yolculuğunda, enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri de yanında bulunuyor. Güvenli şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e eşlik ediyor.

Çağrı Bey'in, yarın öğle saatlerinde 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması planlanıyor. Gemi, CURAD-1 kuyusuna varınca konumlanma işleminin ardından kuyuya ilişkin test faaliyetlerine başlayacak. Testlerin ardından da sondaj çalışmasına geçilecek.

Türkiye’den tarihi adım: İlk yurt dışı sondaj başlıyor

TARİHİMİZİN İLK YURT DIŞI DERİN DENİZ SONDAJI

Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak.

CURAD-1 kuyusunun, söz konusu 7 bin 500 derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor. Ayrıca, Çağrı Bey'in yürüteceği sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacak. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun 6 ila 9 ayda tamamlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin NSosyal hesabından video paylaşan Bakan Bayraktar, Somali'de büyük bir coşkuyla karşıladıkları Çağrı Bey sondaj gemisinin Mogadişu Limanı'ndan demir alarak görev yeri CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktığını belirterek, "İnşallah tarihimizin ilk yurt dışı derin deniz sondajına Bismillah diyerek başlayacağız. Çağrı Bey'i umutla bekleyen yüreklerin duasından aldığımız güçle sömürünün değil, kardeşliğin destanını yazmak, iki kardeş ülkenin ortak refahını inşa etmek ve enerjideki gücümüze güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.