Türkiye'nin 5 ilinde orman yangını: Tüm birimler harekete geçti, haneler boşaltıldı

14 Haziran 2024 16:39 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:56

Artan hava sıcaklarının etkisi ve çeşitli sebeplerden kaynaklı orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Türkiye'nin 5 ilinde orman yangını çıktı. Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

DENİZLİ'DE 10 AYRI ORMAN YANGINI

Denizli Valiliği, bugün 6 ayrı ilçede 6’sı yıldırım düşmesi sonucu olmak üzere 10 ayrı orman yangını çıktığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Bugün öğle saatlerinde Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerinde, Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi, Kale ilçesi Köprübaşı mevkii, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu ve Çal’a bağlı Akkent, Acıpayam’a bağlı Kelekçi, Honaz’a bağlı Kocadere ve Pamukkale’ye bağlı Kınıklı mahallelerinde orman yangını başlamıştır. Pamukkale – Cankurtaran mahallesindeki orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimiz ile havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir” denildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGININ ENERJİ NAKİL HATTININ KOPMASINDAN KAYNAKLANDIĞI YÖNÜNDE TESPİT VAR

Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Yangının, ilk anlarda Kınık Mahallesi'ni tehdit ettiğini ancak rüzgarın ters yöne esmesiyle bu riskin ortadan kalktığını belirten Ustaoğlu, "Yine de mahallemizde 11 ahırı boşalttık ve hayvanları güvenli bölgeye aldık. Yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde bahçede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Ula Akyaka Mahallesi İnişdibi Mevkiindeki bir arazide çıkış nedeni tespit edilemeyen otluk yangınına İtfaiye ve Orman ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile arazide başlayan ot yangını alevler çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

MUĞLA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akbıyık, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Akbıyık, "Kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. 14 haneyi boşalttık. Ama Denizli tarafı devam ediyor. Milas'taki yangın kontrol altında." dedi.

Kısırlar ve Beyciler Mahallesi sınırında saat 13.27’de başlayan ve önce arazide başlayan ve rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçrayan yangına etkisi ile ormana sıçrayan alevlere havadan 4 uçak, 4 helikopter, karadan 35 arazöz ve 207 personel müdahale ediyor.

Ekipler bir taraftan alevlere müdahale ederken, aynı anda yanan sahalarda soğutma çalışması sürdürüyor. Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milas Beyciler ve Kısırlar mahalleleri arasında meydana gelen orman yangını yapılan hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır” dedi.

DİDİM’DE MAKİLİK ALANDA YANGIN

Aydın'ın Didim ilçesinde öğle saatlerinde zirai alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yoğun çabanın ardından söndürülürken, ilk tespitlere göre yangında bir tavuk çiftliği ile bir miktar samanın zarar gördüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk tespitlere göre yangında bir tavuk çiftliği ile bir miktar samanın zarar gördüğü öğrenildi.

Didim'de yangına müdahale eden amfibi uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.

MANİSA’DA ORMAN YANGINI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Kalemli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 3 dozer, 6 itfaiye aracıyla müdahale sürüyor.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.