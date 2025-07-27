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 | Merve Yaz

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Hangi il, ne kadar risk altında?

Yurt genelinde mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklıkları ve çeşitli ihmalkarlıklar nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede olmaya devam ediyor. Meteoroloji ve AFAD verilerine göre yangın risk haritası neredeyse tamamen kırmızıya dönerken birçok il için "çok yüksek", bazı bölgeler için ise "kritik" ve "aşırı tehlikeli" uyarıları yapıldı. Peki hangi il, ne kadar risk altında. İşte kritik verilerle yayınlanan haritalar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 11:12

ve 'da 40 dereceyi aşan , günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Hangi il, ne kadar risk altında?

Avrupa'nın Akdeniz'e kıyı ülkelerinde ve Türkiye'de sıcaklıkların neden olduğu riskinin gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yapılıyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Hangi il, ne kadar risk altında?

Bu aşamada yaşananları ortaya seren yangın riski ve ısı kaynakları haritaları yayımlandı.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Hangi il, ne kadar risk altında?

YANGIN RİSK HARİTASI

Türkiye ve Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürürken, birçok ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Hangi il, ne kadar risk altında?

Türkiye, yangın riski açısından yüksek, çok yüksek ve kritik kuşak içinde yer alıyor.

AKTİF YANGINLAR/TERMAL ANOMALİLER

Türkiye ve Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürürken, birçok ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Hangi il, ne kadar risk altında?

Aktif yangınlar haritasında Türkiye'nin tüm bölgelerinin ısı kaynağı olarak işaretlendiği görülüyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Hangi il, ne kadar risk altında?

KIRMIZI VE MOR RENKLER EN YÜKSEK RİSKİN SEMBOLÜ

Afetharitasi.org'un güncel yangın risk haritasında kullanılan "mor" ve "koyu kırmızı" renkler, yangının çıkma ihtimali en yüksek bölgeleri işaret ediyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#avrupa
#orman yangınları
#hava sıcaklığı
#Yangın Riski
#Yangın Harita
#Yangın Riski
#Isı Kaynakları
#Gündem
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