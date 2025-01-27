Türkiye'nin en bereketli topraklarında kuraklık alarmı! Barajın suyu metrelerce çekildi

27 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:42

Hatay sınırları içinde Türkiye'nin en verimli topraklarından biri olan Amik Ovası'na yıllardır su sağlayan Yarseli Barajı kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Sonbahar ve kış mevsiminde beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle barajın suyu metrelerce çekildi.

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Küresel ısınmanın etkisi her geçen yıl etkisini daha da fazla hissettiriyor. Sonbahar ve kış mevsiminde yağışın az olması Hatay​'ın bereketli toprakları Amik Ovası'nı da vurdu. Ovanın en önemli su kaynaklarından olan Yarseli Barajı'nda kuraklık​ alarmı verildi. Tarımsal sulama amacıyla da kullanılan barajın seviyesindeki düşüş tedirgin etti.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nin sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'na uzan yıllardır su sağlıyor. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynayan Yarseli Barajı bu yıl kuraklıkla karşı karşıya.

BARAJIN SUYU METRELERCE ÇEKİLDİ

Barajda, sonbaharın ve kışın yağışsız geçmesiyle birlikte gözle görülür oranda su çekilmesi yaşandı. Suyun metrelerce çekildiği barajdaki kuraklık tarımla uğraşan bölge halkını düşündürüyor.

Yağışlı havanın etkisini hissettirmemesinden ötürü barajda metrelerce çekilmeler yaşandığını ifade eden Murat Sancak şöyle konuştu:

"KURAKLIK VAR, YAĞMURU BEKLİYORUZ"

“Biz Avsuyu Mahallesi'nden buraya geliyoruz. Buraya gezmek için geldik, Yarseli Barajı'ndayız. Bu yıl göründüğü gibi kuraklık yaşanıyor. İnşallah yakında bir zamanda yağmurların yağmasını bekliyoruz. Geçen yıl barajın su seviyesi oranı bayağı iyiydi ve yüksekti. Bu yıl baraj seviyesi düşük ve gördüğünüz gibi çok az şekilde yükseliyor. Baraj su seviyesi geçen yıl ve önceki yıllarda çok iyiyken bu yıl az şekilde geçiyor.