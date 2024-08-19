Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

19 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:56

Son dakika | TÜİK açıkladı: Konut satışlarında temmuz artışı! Türkiye'den en fazla konut alan yabancılar belli oldu

Son dakika | TÜİK açıkladı: Konut satışlarında temmuz artışı! Türkiye'den en fazla konut alan yabancılar belli oldu

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) toplumu ilgilendiren araştırmalara devam ediyor. Her sene yaptıkları araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan TÜİK, Türkiye'nin en mutlu şehirlerini sıraladı.

TÜİK araştırmasına göre en mutlu şehir yine Sinop seçildi. Listenin ilk 10 sırasında ise İstanbul yer almadı.

İşte listenin detayları:

1. Sinop- yüzde 77,66 mutluluk oranı

2. Afyonkarahisar- yüzde 76,43 mutluluk oranı

3. Bayburt- yüzde 75,91 mutluluk oranı

4. Kırıkkale- yüzde 75,48 mutluluk oranı

5. Kütahya- yüzde 73,76 mutluluk oranı

6. Çankırı- yüzde 73,5 mutluluk oranı

7. Düzce- yüzde 72,77 mutluluk oranı

8. Uşak- yüzde 72,34 mutluluk oranı

9. Siirt- yüzde 71,65 mutluluk oranı

10. Şırnak- yüzde 71,36 mutluluk oranı