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Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:56
Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

TÜİK yaptığı araştırma ile Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmayla belirlenen listede, birinci sıradaki il yine şaşırtmadı. Listede İstanbul detayı ise dikkat çekti. İşte en mutlu şehirler sıralaması.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) toplumu ilgilendiren araştırmalara devam ediyor. Her sene yaptıkları araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan TÜİK, Türkiye'nin en mutlu şehirlerini sıraladı.

Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler - 1. Resim

TÜİK araştırmasına göre en mutlu şehir yine Sinop seçildi. Listenin ilk 10 sırasında ise İstanbul yer almadı.

Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler - 2. Resim

İşte listenin detayları:

1. Sinop- yüzde 77,66 mutluluk oranı

2. Afyonkarahisar- yüzde 76,43 mutluluk oranı

3. Bayburt- yüzde 75,91 mutluluk oranı

4. Kırıkkale- yüzde 75,48 mutluluk oranı

5. Kütahya- yüzde 73,76 mutluluk oranı

6. Çankırı- yüzde 73,5 mutluluk oranı

7. Düzce- yüzde 72,77 mutluluk oranı

8. Uşak- yüzde 72,34 mutluluk oranı

9. Siirt- yüzde 71,65 mutluluk oranı

10. Şırnak- yüzde 71,36 mutluluk oranı

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Kaynak: tgrthaber.com
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