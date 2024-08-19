Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:56
TÜİK yaptığı araştırma ile Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmayla belirlenen listede, birinci sıradaki il yine şaşırtmadı. Listede İstanbul detayı ise dikkat çekti. İşte en mutlu şehirler sıralaması.
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) toplumu ilgilendiren araştırmalara devam ediyor. Her sene yaptıkları araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan TÜİK, Türkiye'nin en mutlu şehirlerini sıraladı.
TÜİK araştırmasına göre en mutlu şehir yine Sinop seçildi. Listenin ilk 10 sırasında ise İstanbul yer almadı.
İşte listenin detayları:
1. Sinop- yüzde 77,66 mutluluk oranı
2. Afyonkarahisar- yüzde 76,43 mutluluk oranı
3. Bayburt- yüzde 75,91 mutluluk oranı
4. Kırıkkale- yüzde 75,48 mutluluk oranı
5. Kütahya- yüzde 73,76 mutluluk oranı
6. Çankırı- yüzde 73,5 mutluluk oranı
7. Düzce- yüzde 72,77 mutluluk oranı
8. Uşak- yüzde 72,34 mutluluk oranı
9. Siirt- yüzde 71,65 mutluluk oranı
10. Şırnak- yüzde 71,36 mutluluk oranı
Kaynak: tgrthaber.com