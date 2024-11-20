Türkiye'nin en önemli akarsuyu! Artık zehir akıyor, yanında durulmuyor: Bu suda yılan bile yaşamaz!

20 Kasım 2024 11:04 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:05

Amasya'da bulunan ve Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu Tersakan Çayı'nda durum çok vahim. Kokudan akarsuyun yanında duramayan vatandaşlar, kirliliği burunlarını kapatarak protesto etti ve yetkililerden soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Samsun​'un Ladik ilçesinden doğarak Amasya​ şehir merkezinde Yeşilırmak ile buluşan Tersakan Çayı, yağışların azalması nedeniyle neredeyse kuruma noktasına geldi.

KÖTÜ KOKUDAN YANINDA DURULMUYOR

Suluova​ bölgesinde çayı besleyen derelere bırakılan hayvansal atıklar, kanalizasyon ve fabrika atıkları birikerek kötü koku oluşmasına sebep oldu.

"BU SUDA YILAN BİLE YAŞAMAZ'"

Çay yatağının Samsun Havza kısmının tertemizken Suluova'dan Amasya il merkezine kadarki etabının kirlendiğini aktaran Ahmet Savaş isimli vatandaş, “Havza'da tertemiz olan su bu tarafa gelince berbat oluyor. Oradaki tesisler parayı kazanıyor. Atıkları atıyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Burnumuzu tutarak protesto ediyoruz. Balıktan vazgeçtik. Bu suda yılan bile yaşamaz” dedi.

"BİR GÜN SİYAH, ERTESİ GÜN GRİ AKIYOR"

Çocukluk yıllarında yüzüp suyunu içtikleri Tersakan Çayı'nın bu durumuna çok üzüldüğünü belirten Feridun Sevinç ise “Şimdi ise kokudan kıyısında bile durulmuyor. Bir gün siyah akıyor. Ertesi gün gri akıyor” ifadelerini kullandı.