Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu! Hava sıcaklığı eksi 11'i gösterdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rusya üzerinden ülkemize giriş yapacak soğuk hava dalgası için vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamanın ardından hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Türkiye’nin en soğuk yeri ise eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü oldu.

Türkiye​'de kavurucu geçen yaz ayının ardından sonbaharda hava sıcaklıkları​ aniden düştü. Ekim ayının sonlarına doğru dondurucu soğuk​lar iyiden iyiye kendini göstermeye başlarken ülkenin doğusunda kar yağışları başladı. TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK NOKTASI OLDU Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı: Kayseri, Tomarza - 10,2

Sivas, İmranlı - 9,9

Ardahan, Göle - 9,8

Ağrı, Eleşkirt - 9,5

Erzincan, Refahiye - 8,2

Kars, Kars Harakani Havalimanı - 8,0

Nevşehir, Derinkuyu - 7,7

Rize, Çamlıhemşin, Palovit Yaylası - 7,5

Van, Çaldıran, Bezirhane köyü - 7,5

Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 7,4

Bolu, Batı Karadeniz Orman Arş. - 7,1

Malatya, Kuluncak - 6,8

Bayburt, Demirözü, Beşpınar köyü - 6,5 İlgili Haberler İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 12'yi gösterdi