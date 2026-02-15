7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlanıyor. Kule yüksekliği nedeniyle Süveyş Kanalı yerine Cebelitarık ve Ümit Burnu rotasını izleyecek gemiye Türk donanmasına ait unsurlar da görev süresince eşlik edecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye’nin enerji filosunun yeni üyesi "Çağrı Bey" Somali yolcusu Türkiye'nin 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını yapmak üzere Taşucu Limanı'ndan Somali'ye uğurlanıyor. Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisidir. Gemi, kule yüksekliği nedeniyle Süveyş Kanalı yerine Cebelitarık ve Ümit Burnu rotasını izleyecek. 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahiptir. Görev süresince Türk donanmasına ait unsurlar gemiye eşlik edecek. Sondaj kararı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin topladığı veriler doğrultusunda alındı. Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali'den iki bakan katılıyor.

Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, bugün Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlanacak. Tören öncesi gemi dronla görüntülendi.

12 BİN METRE DERİNLİĞE KADAR SONDAJ YAPABİLİYOR

7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek. 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 114 metre kule yüksekliğine sahip gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip.

Geminin iç bölümleri ve teknik donanımı da kameralara yansıdı. 'Çağrı Bey' gemisi, öğleden sonra Taşucu Limanı'ndan hareket edecek.

Somali açıklarında daha önce Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından toplanan ve Ankara'da analiz edilen veriler doğrultusunda deniz kuyusu sondajı yapılmasına karar verildi. Çağrı Bey, bu kapsamda görevlendirildi.

Gemi, kule yüksekliği nedeniyle Süveyş Kanalı'nı kullanamayacak. Akdeniz'i geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açılacak olan Çağrı Bey, Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçip Somali'ye ulaşacak. Görev süresince gemiye Türk donanmasına ait unsurlar da eşlik edecek.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur katılacak.