Türkiye'nin konuştuğu Cihantemur davasında yeni gelişme! Cihantemur ailesinin avukatı ilk kez konuştu

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin yeni gelişme peş peşe gelirken Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur'un avukatı İlyas Karahan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye'nin konuştuğu Cihantemur davasında şimdi de kan parası tartışmaları başladı. Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur'un çocukları Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur'u annesi Eylem Tok kaçırdı.

Önce Mısır'a, ardından ABD'ye giden ikili hakkında dava devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

AİLE İÇİNDE TAZMİNAT KAVGASI

Yüklü miktarda tazminat aldığı iddia edilen Şükriye Aci'ye Oğuz Murat Aci'nin ailesi tepki gösterirken gelin Aci yaptığı açıklama ile para pazarlığını kendisinin değil kayınpederinin yaptığını söyledi.

Aile içi tartışma sürerken kamuoyunda 100 milyon TL tazminat ödendiği yönündeki iddialara bu kez de Cihantimur ailesinden bir cevap geldi. Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan aracılığıyla açıklama yaptı.

TALEP EDİLEBİLECEK TAZMINATIN 2 KATI ÖDENDİ

Açıklamada, “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu 12 Mart 2024'te "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden Adem Kızıltepe hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında tutuklu olan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 18 Nisan 2024 tahliyesine karar vermişti.

Bakan Tunç, 11 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirmişti.