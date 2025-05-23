Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Türkiye'nin konuştuğu Cihantemur davasında yeni gelişme! Cihantemur ailesinin avukatı ilk kez konuştu

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin yeni gelişme peş peşe gelirken Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur'un avukatı İlyas Karahan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 10:02

Türkiye'nin konuştuğu Cihantemur davasında şimdi de kan parası tartışmaları başladı. Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur'un çocukları Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur'u annesi Eylem Tok kaçırdı.

Önce Mısır'a, ardından ABD'ye giden ikili hakkında dava devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

Türkiye'nin konuştuğu Cihantemur davasında yeni gelişme! Cihantemur ailesinin avukatı ilk kez konuştu

AİLE İÇİNDE TAZMİNAT KAVGASI

Yüklü miktarda tazminat aldığı iddia edilen Şükriye Aci'ye Oğuz Murat Aci'nin ailesi tepki gösterirken gelin Aci yaptığı açıklama ile para pazarlığını kendisinin değil kayınpederinin yaptığını söyledi.

Aile içi tartışma sürerken kamuoyunda 100 milyon TL tazminat ödendiği yönündeki iddialara bu kez de Cihantimur ailesinden bir cevap geldi. Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan aracılığıyla açıklama yaptı.

Türkiye'nin konuştuğu Cihantemur davasında yeni gelişme! Cihantemur ailesinin avukatı ilk kez konuştu

TALEP EDİLEBİLECEK TAZMINATIN 2 KATI ÖDENDİ

Açıklamada, “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Cihantemur davasında yeni gelişme! Cihantemur ailesinin avukatı ilk kez konuştu

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu 12 Mart 2024'te "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden Adem Kızıltepe hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu Cihantemur davasında yeni gelişme! Cihantemur ailesinin avukatı ilk kez konuştu

Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında tutuklu olan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 18 Nisan 2024 tahliyesine karar vermişti.

Bakan Tunç, 11 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

CİHANTİMUR DAVASI NEDİR?
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu 12 Mart 2024'te "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden Adem Kızıltepe hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında tutuklu olan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 18 Nisan 2024 tahliyesine karar vermişti. Bakan Tunç, 11 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederi hakkında olay iddia! 'Kaç milyon koparabilirsen o kadar alacaksın'
1 milyondan fazla kişi iç parazitle yaşıyor! Bu belirtiler varsa acilen doktora görünün
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.