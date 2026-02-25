Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
 Nalan Güler Güven

Türkiye'nin konuştuğu olayda 'itibar suikastı' tepkisi! Saldırgan suçunu itiraf etti: 'Amacım babaya vurmaktı, çocuğa denk geldi'

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık İkra bebeğin kafatasının çatladığı, babasının ise burnunun kırıldığı saldırıda adli süreç derinleşiyor. Adliyede ifade veren Baca ailesinin avukatları, "torpidoya çarpma" iddialarını yalanlayarak çocukta kalıcı hasar oluştuğunu açıkladı. Tutuklu saldırgan ise ifadesinde çocuğu fark etmediğini savundu.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı. Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda 34 yaşındaki Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Servet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda 'itibar suikastı' tepkisi! Saldırgan suçunu itiraf etti: 'Amacım babaya vurmaktı, çocuğa denk geldi'

0:00 259
Türkiye'nin konuştuğu olayda 'itibar suikastı' tepkisi! Saldırgan suçunu itiraf etti: 'Amacım babaya vurmaktı, çocuğa denk geldi'

"İFADELERDE HEM SERVET HEM DE ŞENER VURULDUĞUNU KABUL ETMİŞTİR"

Olayla ilgili Muhammed Baca ve eşi B. Baca, Yalova Adliyesi'ne gelerek savcılıkta ifade verdi. Adliye çıkışı açıklama yapan Baca ailesi avukatlarından avukat Tolga Taylı, son günlerde sanki çocuğun yaralanmasının torpidoya çarparak olduğu gibi bir algı oluşturulmak istendiğini belirterek, "Servet E.'nin veyahut da Şener E.'nin ifadeleri de apaçık ortadadır. Muhammed Baca'ya karşı yapılan bir saldırı neticesinde Muhammed Baca'nın elinde çocuğu olduğu görülmesine rağmen cisim vurulmaya ve fırlatılmaya devam edilmiştir. Kaza da olsa elinde bir çocuk olan babaya karşı böyle bir eylemin yapılmasının hiçbir anlamı yoktur ve bunu farklı yerlere çekmeye de gerek yoktur" diye konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu olayda 'itibar suikastı' tepkisi! Saldırgan suçunu itiraf etti: 'Amacım babaya vurmaktı, çocuğa denk geldi'

"KALICI BİR HASAR OLDUĞU DA TESPİT EDİLMİŞTİR"

Adli Tıp raporunun da dosyada yer aldığını belirten Taylı, "Rapor içerisinde çocuğun kafatasının arka kısmında ciddi ve kalıcı bir hasar olduğu da tespit edilmiştir. Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir. Nitekim medya servis edilen görüntülerde 18.55 anlarında Muhammed Baca'nın 112'yi arayarak ve aynı zamanda kaymakamlık makamını arayarak yardım istediği bir görüntü sızmış ve burada ‘çocuğun yüzüne ne oldu' ifadesi geçmiştir. Bu ifade farklı yerlere çekilmektedir. 18.59'da aynı tarihte çocuğun ev içerisindeki bir video kaymakama gönderilirken yüzü burada apaçık ortadır. Herhangi bir hasar yoktur. İkra bebeğin son günlerdeki, hastanedeki görüntüler de hepinizin zaten malumudur. Yani bir torpidoyla çarpmakla değil. Zaten 18.59'da çocuğun yüzünde herhangi bir hasar olmamasına rağmen 3-4 saat sonrasında hastanelik oluyor. Yani torpidoyla ulaşan bir şey değildir. Burada farklı yerlere, farklı yorumlara çekmeye veyahut da sürüklemeye gerek yoktur. Muhammed Baca ve ailesi mağdurdur. Tekrardan mağdur edilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçle ilgili dosyaya girmiş ve süreci takip etmeye başlamış bulunmaktayız. İfadelerde hem Servet hem de Şener vurulduğunu kabul etmiştir. Kasti olarak çocuğa yapmadık ama çocuğu Muhammed'in kucağında gördük olarak ifadelerini net olarak söylemişlerdir."

Türkiye'nin konuştuğu olayda 'itibar suikastı' tepkisi! Saldırgan suçunu itiraf etti: 'Amacım babaya vurmaktı, çocuğa denk geldi'

"MUHAMMED BACA BİR HEDEF OLARAK GÖSTERMİŞTİR"

Servet E. ile ilgili de şikayetçi olacaklarını kaydeden Taylı, "Son birkaç gündür sanki Muhammed Baca bilinçli olaraktan burnundan akan kanları İkra Bebek'in üzerine akıtaraktan bir mağduriyet oluşturma, mağdur edebiyat yapma çabasında olduğuna yönelik birkaç tane röportajını gördük. Burada halkı da yanlış yönlendirmektedir. Keza gerek x hesabında gerekse diğer sosyal mecralarda Muhammed Baca ve ailesine karşı şu an bir itibar suikastı vardır. Burada halkı kim ve düşmanlığa yöneltmektedir. Muhammed Baca bir hedef olarak göstermiştir. Bugün için buraya gelirken bile sokakta kendisine ters ters bakılaraktan suçlu baba psikolojisi içerisine sokulmuştur. Bu durumla ilgili de ayrıca hukuki süreçler başlatılacaktır" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda 'itibar suikastı' tepkisi! Saldırgan suçunu itiraf etti: 'Amacım babaya vurmaktı, çocuğa denk geldi'

Avukat Berika Kurt ise sanıkların suçlamaları kabul ettikleri beyanları olduğunu belirtti. Kurt, sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına halkın inanmaması gerektiğini kaydetti. Baba Muhammed Baca ise sanıkların suçlamaları kabul ettiğini ve Türk adaletine güvendiğini söyledi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda 'itibar suikastı' tepkisi! Saldırgan suçunu itiraf etti: 'Amacım babaya vurmaktı, çocuğa denk geldi'

"KASITLI OLARAK ÇOCUĞA VURMADIM"

Öte yandan tutuklanan Şener E.'nin ise ifadesinde, "Muhammed'in elinde çocuğu varmış ve savurduğum cisim Muhammed ile çocuğuna çarpmış. Ben olayın siniri ve heyecanı ile kucağındaki çocuğu fark etmemişim bile. Müteakip jandarma müdahale etti ve bizleri ayırdı. Yengem N. ile Muhammed'in eşi arasında da bir kargaşa oldu ancak birbirlerini darbedip etmediklerini görmedim. Olaylar sona erdikten sonra jandarma tarafından karakola getirildik. Muhammed Baca isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Benim amacım Muhammed Baca'ya vurmaktı. Ancak savurduğum cisim kucağındaki çocuğa denk geldi. Kasıtlı olarak çocuğa vurmadım" dediği öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda 'itibar suikastı' tepkisi! Saldırgan suçunu itiraf etti: 'Amacım babaya vurmaktı, çocuğa denk geldi'
