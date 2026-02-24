Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yalova'da İkra bebeği darp olayında 'torpido' iddiası! Baba ateş püskürdü: Hesap verecekler, hiç kaçarı yok

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan baba Muhammed Baca ve 14 aylık minik İkra, tedavisinin ardından taburcu oldu. Baba Baca, saldırı olayının odağındaki komşulardan birinin kızın kafasının öncesinde torpidoya çarptığı iddiasına cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 17:25

Yalova'nın ilçesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle birçok konuda tartışma yaşandı. En son 20 Şubat 2026 tarihinde Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.’nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Feci saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık İkra’nın ise kafatası çatladı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

HABERİN ÖZETİ

Yalova'da İkra bebeği darp olayında 'torpido' iddiası! Baba ateş püskürdü: Hesap verecekler, hiç kaçarı yok

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Şener E.'nin saldırısıyla Muhammed Baca'nın burnu kırılmış ve 14 aylık kızı İkra'nın kafatası çatlamıştır.
Baca ailesi ile E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park ve kaçak bina yapıları nedeniyle tartışmalar yaşanmıştır.
20 Şubat 2026 tarihinde Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin scooter saldırısına uğramıştır.
Saldırı sonucu Muhammed Baca'nın burnu kırılmış, kızı İkra'nın kafatası çatlamıştır.
Olay sonrası tutuklanan Şener E. cezaevine gönderilirken, İkra tedavi sonrası taburcu edilmiştir.
Baba Muhammed Baca, komşuların çocuğun torpidoya çarptığı iddialarını yalanlayarak video kayıtlarının olduğunu belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Yalova'da İkra bebeği darp olayında 'torpido' iddiası! Baba ateş püskürdü: Hesap verecekler, hiç kaçarı yok

İDDİALARI YALANLADI: TÜRK HALKINI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Komşulardan birinin çocuğun arabada torpidoya çarptığı yönündeki iddialarına cevap veren baba Baca, "Video kayıtları var. 18.51'de çocuğu eve bırakıyorum, hanıma teslim ediyorum. Tekrar ikinci arabaya gidiyorum poşetleri almaya. Çocuğumu eve bırakıyorum. Burada görüntülerde de var. Çocuğun elinde yüzünde hiçbir şey yok. Arkadaş böyle işi başka yerlere çeviriyor. İkinci yerde yine tekrar arabama gidiyorum, evime geliyorum. Kaymakama video atıyorum, durumunu bildiriyorum. Jandarmayı arıyorum, kucağımda çocuk yok jandarma geldiğinde. Hatta astsubayla beraber evden çıkıyorum. Tek çıkıyorum, çocuk yine evimde. Çocuğun elinde yüzünde de bir darp izi, arabada hiçbir şey olmadı. Kendilerini kurtarmaya, Türk halkını kandırmaya çalışıyorlar ama adalete de hesap verecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, adaletine teslim olacaklar" diye konuştu.

Yalova'da İkra bebeği darp olayında 'torpido' iddiası! Baba ateş püskürdü: Hesap verecekler, hiç kaçarı yok

"HESAP VERECEKLER, HİÇ KAÇARLARI YOK"

İftira atıldığını söyleyen baba Baca, "İşte kız çocuğunu kullanıyor diyorlar. Manipüle ediyorlar. Yaşayan bilir. Orada ilk önce hanımımı düşürdüler. Koştum gittim, hanımım kucağındaydı kız. Jandarmayla beraber çıktım evimden. Kızım buradaydı, evin içindeydi. Allah'tan kamera kayıtlarımız var. Gerçekten kendilerini kurtarıp, iftira, manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Hesap verecekler, hiç kaçarları yok" ifadelerini kullandı.

Yalova'da İkra bebeği darp olayında 'torpido' iddiası! Baba ateş püskürdü: Hesap verecekler, hiç kaçarı yok

"EĞER TORPİDOYA ÇARPMIŞ OLSAM..."

Kamera görüntülerinde torpidoya çarptı gibi bir cümle kurmadığını belirten baba Baca, "Sokakta karşılaştık diyorum, frene bastım diyorum, çocuk bile korktu diyorum, orada bağırıyor çünkü. Şimdi çocuğun kafasını torpidoya çarpması için çocuğun sağ koltukta oturması lazım. Öyle değil mi? Çocuk benim kucağımda. Şuraya fırına gidip geliyorum. Burası Esenköy. Öyle trafik yok. İstanbul gibi kucağımda yavaş yavaş iftara kadar vakit geçirmek için sürüyorum. Torpidoya çarpmış olsam eve getirdiğimde kamera görüntüleri burada var. Çocuğun elinde, yüzünde bir darp izi yok" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yalova’daki vahşete İçişleri Bakanlığı el koydu! Müfettiş görevlendirildi: Kafatası çatlayan 14 aylık İkra’dan iyi haber geldi
Baba ve 14 aylık kızı acımasızca darbedildi! İddiaların odağındaki komşu konuştu: Bilerek bir şey yapmadık
Samsun’da feci kaza! Tırın dorsesindeki betona çarptı: Takılı kalan minibüs metrelerce sürüklendi
ETİKETLER
#çınarcık
#Komşu Kavgası
#Fiziksel Saldırı
#Çocuk Gürültüsü Kavgası
#Baba Ve Bebek Saldırıya Uğradı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.