Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle birçok konuda tartışma yaşandı. En son 20 Şubat 2026 tarihinde Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.’nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Feci saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık İkra’nın ise kafatası çatladı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yalova'da İkra bebeği darp olayında 'torpido' iddiası! Baba ateş püskürdü: Hesap verecekler, hiç kaçarı yok Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Şener E.'nin saldırısıyla Muhammed Baca'nın burnu kırılmış ve 14 aylık kızı İkra'nın kafatası çatlamıştır. Baca ailesi ile E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park ve kaçak bina yapıları nedeniyle tartışmalar yaşanmıştır. 20 Şubat 2026 tarihinde Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin scooter saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu Muhammed Baca'nın burnu kırılmış, kızı İkra'nın kafatası çatlamıştır. Olay sonrası tutuklanan Şener E. cezaevine gönderilirken, İkra tedavi sonrası taburcu edilmiştir. Baba Muhammed Baca, komşuların çocuğun torpidoya çarptığı iddialarını yalanlayarak video kayıtlarının olduğunu belirtmiştir.

İDDİALARI YALANLADI: TÜRK HALKINI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Komşulardan birinin çocuğun arabada torpidoya çarptığı yönündeki iddialarına cevap veren baba Baca, "Video kayıtları var. 18.51'de çocuğu eve bırakıyorum, hanıma teslim ediyorum. Tekrar ikinci arabaya gidiyorum poşetleri almaya. Çocuğumu eve bırakıyorum. Burada görüntülerde de var. Çocuğun elinde yüzünde hiçbir şey yok. Arkadaş böyle işi başka yerlere çeviriyor. İkinci yerde yine tekrar arabama gidiyorum, evime geliyorum. Kaymakama video atıyorum, durumunu bildiriyorum. Jandarmayı arıyorum, kucağımda çocuk yok jandarma geldiğinde. Hatta astsubayla beraber evden çıkıyorum. Tek çıkıyorum, çocuk yine evimde. Çocuğun elinde yüzünde de bir darp izi, arabada hiçbir şey olmadı. Kendilerini kurtarmaya, Türk halkını kandırmaya çalışıyorlar ama adalete de hesap verecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, adaletine teslim olacaklar" diye konuştu.

"HESAP VERECEKLER, HİÇ KAÇARLARI YOK"

İftira atıldığını söyleyen baba Baca, "İşte kız çocuğunu kullanıyor diyorlar. Manipüle ediyorlar. Yaşayan bilir. Orada ilk önce hanımımı düşürdüler. Koştum gittim, hanımım kucağındaydı kız. Jandarmayla beraber çıktım evimden. Kızım buradaydı, evin içindeydi. Allah'tan kamera kayıtlarımız var. Gerçekten kendilerini kurtarıp, iftira, manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Hesap verecekler, hiç kaçarları yok" ifadelerini kullandı.

"EĞER TORPİDOYA ÇARPMIŞ OLSAM..."

Kamera görüntülerinde torpidoya çarptı gibi bir cümle kurmadığını belirten baba Baca, "Sokakta karşılaştık diyorum, frene bastım diyorum, çocuk bile korktu diyorum, orada bağırıyor çünkü. Şimdi çocuğun kafasını torpidoya çarpması için çocuğun sağ koltukta oturması lazım. Öyle değil mi? Çocuk benim kucağımda. Şuraya fırına gidip geliyorum. Burası Esenköy. Öyle trafik yok. İstanbul gibi kucağımda yavaş yavaş iftara kadar vakit geçirmek için sürüyorum. Torpidoya çarpmış olsam eve getirdiğimde kamera görüntüleri burada var. Çocuğun elinde, yüzünde bir darp izi yok" dedi.