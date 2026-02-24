Yalova’daki vahşete İçişleri Bakanlığı el koydu! Müfettiş görevlendirildi: Kafatası çatlayan 14 aylık İkra’dan iyi haber geldi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşanan ve tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran "komşu dehşeti" sonrası İçişleri Bakanlığı, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için düğmeye bastı.

BAKAN ÇİFTÇİ: "MÜSAMAHAMIZ YOK"

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırının takipsiz kalmayacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık evladımız ve babasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yaşanan hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi. Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Yaralanan baba ve evladımıza acil şifalar diliyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2026017795549311206

İKRA BEBEK EVİNE 3 GÜN SONRA DÖNEBİLDİ

Saldırı sırasında kucağında olduğu babasının burnu kırılan ve kafasına aldığı darbeyle kafatası çatlayan 14 aylık İkra, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 3 günlük kritik tedavisinin ardından taburcu edildi. Esenköy'deki evlerine dönen İkra’nın ağabeyleriyle oyun oynadığı anlar, ailenin paylaştığı görüntülerle yüreklere su serpti.

"ARAÇ TORPİDOSUNA ÇARPTI" YALANLAMASI

Küçük İkra'nın babası Muhammed Baca, saldırgan tarafın ortaya attığı "Çocuk kafasını araç torpidosuna çarptı" iddialarını sert bir dille yalanladı. Olay günü Şener E.'nin kucağındaki çocukla babaya bir scooter ile saldırdığı, bu darbenin hem babaya hem de küçük İkra'ya isabet ettiği mahkeme kayıtlarına geçmişti. Olayın ardından saldırgan Şener E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Selvet E. ise serbest kalmıştı. Müfettişlerin, yerel kolluk kuvvetlerinin olay anındaki müdahalesi ve uzaklaştırma kararının ihlali konularını da incelemesi bekleniyor.