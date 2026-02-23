Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Baba ve 14 aylık kızı acımasızca darbedildi! İddiaların odağındaki komşu konuştu: Bilerek bir şey yapmadık

Yalova'nın gürültü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan baba ve 14 aylık küçük kızı feci şekilde darbedilmişti. İddiaların odağındaki komşulardan Selvet E. suçlamaları reddetti. Selvet E., "Kesinlikle biz bu olayla alakalı çocuğa herhangi bir darp, bilerek bir şey yapmadık" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 17:26

Yalova'nın Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında gürültü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda konu üzerine tartışmalar yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Yalova'nın Esenköy beldesinde Baca ve E. aileleri arasındaki komşu kavgasında, 20 Şubat 2026'da yaşanan saldırıda Muhammed Baca'nın kucağındaki 14 aylık kızı İkra'nın kafatası çatladı ve baba yaralanırken, saldırganlardan Şener E. tutuklandı.
Yalova'nın Esenköy beldesinde Baca ve E. aileleri arasında gürültü, park gibi nedenlerle uzun süredir komşu anlaşmazlıkları yaşanmaktadır.
20 Şubat 2026'daki son olayda, Muhammed Baca'nın kucağındaki 14 aylık kızı İkra'nın kafatası çatladı ve babanın burnu kırıldı.
Yaralı baba ve kızı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Saldırgan Şener E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Selvet E. serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

MİNİK İKRA'NIN KAFASI ÇATLADI

Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.’nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra’nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı.

"BİZİ TAKINTILI HALE GETİRDİ"

7-8 ay önce Muhammed Baca’nın apartmanın alt katına taşındığını söyleyen Selvet E., "Muhammed Baca'yla ilk husumetimiz bir araba park yüzünden çıkmıştır. Muhammed Baca bu olay üzerine bizi takıntılı hale getirmiştir. Muhammed Baca bizi defalarca kolluk kuvvetlerine, jandarmaya, savcılıkta suç duyurusunda bulunmuştur ve hepsi de asılsız çıkmıştır. Bizim adımıza açılan dosyalar hepsi de takipsizlik almıştır" dedi.

"KANINI ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE BİLEREK AKITTI"

Son yaşanan olayı anlatan Selvet E., "En son bu olayı yaşadığımız an, benim iki tane çocuğum var. Çocuklarım iftara on dakika kala geciktikleri için ben onları aramaya çıktım. Ben aşağı inerken Muhammed Baca denen şahıs arabasıyla karşıdan geliyordu. Ben onu geçtikten sonra bana geçerken camdan parmak sallayarak küfürler etti. Ben durdum 'hayırdır' diye seslendim. 'Sana hayırdır' diye bağırıp çağırdı. Ben Muhammed Baca'yı iyi kötü bildiğim için, biraz da takıntılı olduğu için ben bastım gittim. Ben gittikten sonra çocukları buldum. Eve dönerken baktım yine jandarmayı çağırmış. Orada bir şeyler anlatıyor. Yine bağırıyor, çağırıyor. Ben de jandarmaya sordum. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var yine? Muhammed Baca onların yanında bana saldırdı ve kolluk kuvvetleri araya girdi. Sonra sesi duyan komşular, insanlar çıktı. Bu arada bayanlar birbirine girmeye başladılar. Birbirlerini itip kaktılar. Jandarma ve biz onları ayırmaya çalışırken Muhammed Baca benim kardeşim Şener E.'ye küfürler ederek saldırmıştır. Saldırırken birbirlerine vurmaya başladılar. Biz araya girdik, jandarmayla ayırdık bunları. Elinde küçük bir çocuk vardı. Çocuk öncesinden annesi B. Baca'nın ifadesi kolluk kuvvetlerinde vardır. Arabanın torpidosuna vurarak gözünü morartmıştır. Sonra çocuk B. Baca'nın kollarındayken olay esnasında yere düşmüştür. Yere düşerken Muhammed Baca'nın burnu kanadığı zaman çocuğu kucağına alıp, kanı çocuğun üzerine akıtarak çocuğumu darp ettiler diye bağırmaya başladı. Kesinlikle biz bu olayla alakalı çocuğa herhangi bir darp, bilerek bir şey yapmadık. Benim kardeşim kesinlikle çocuğa herhangi bir darp, bir şey yapmamıştır" diye konuştu.

MERMİ BIRAKMA OLAYI

Mermi bırakılma olayıyla da alakaları olmadığını savunan Selvet E., tehdit mesajları aldığını söyleyerek, "Benim dünden beri iki gündür telefonum hiç susmuyor. Beni çocuklarımla, ailemle, kardeşimle tehdit ediyorlar. Ben bu durumu yaşayacak hiçbir şey yapmadım" dedi.

