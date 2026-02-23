Kardeşini öldüren abi tutuklandı! Sakarya'da kan donduran aile cinayeti

Dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesinde Küpçüler Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. M. Acar ile 30 yaşındaki kardeşi Yakup Acar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine abi M. Acar, yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Yakup Acar'a ateş açmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yakup Acar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI ABİ TUTUKLANDI

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, abi M. Acar'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKUP ACAR TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından Yakup Acar'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde bulunan Nur Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yakup Acar, ailesi ve sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.