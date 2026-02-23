Menü Kapat
Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda abi M. Acar ile kardeşi Yakup Acar arasında tartışma çıkmış, M. Acar, pompalı tüfekle ateş açarak kardeşini öldürmüştü. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan abi tutuklanırken Yakup Acar da son yolculuğuna uğurlandı.

Kardeşini öldüren abi tutuklandı! Sakarya'da kan donduran aile cinayeti
Dün akşam saatlerinde 'nın ilçesinde Küpçüler Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. M. Acar ile 30 yaşındaki kardeşi Yakup Acar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine abi M. Acar, yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Yakup Acar'a ateş açmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yakup Acar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI ABİ TUTUKLANDI

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, abi M. Acar'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeşini öldüren abi tutuklandı! Sakarya'da kan donduran aile cinayeti

YAKUP ACAR TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından Yakup Acar'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde bulunan Nur Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yakup Acar, ailesi ve sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

