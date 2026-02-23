Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası'nda 2 M çiçeği vakası tespit edildi. Virüse karşı bölgede aşılama kampanyası başlatıldı.

IHA
23.02.2026
23.02.2026
saat ikonu 15:37

Dünyayı etkisi altına alan ve farklı hastalık türlerine sebep olan virüslerle mücadele sürüyor. Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'nda bulunan Reunion Adası'nda 2 yeni M çiçeği (mpox) vakası tespit edildiği bildirildi.

M ÇİÇEĞİ GÖRÜLDÜ

Fransa basınının Reunion Bölgesel Sağlık Ajansından (ARS) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, 9 Şubat'ta Madagaskar'dan adaya gelen 1 kişiyle temas eden 2 kişide M çiçeği virüsü görüldü.

Yeni vakalarla ocaktan bu yana adada tespit edilen M çiçeği vaka sayısı 4'e yükselmiş oldu.

M çiçeği virüsü vakası sonrası bölgede kırmızı alarm! Fransa'nın denizaşırı topraklarında ortaya çıktı

AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Adada salgının Hint Okyanusu'nda yayılma riskine karşı sağlık çalışanları başta olmak üzere virüse maruz kalma riski yüksek olan gruplar için önleyici aşılama kampanyası başlatıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), kıtada vakaların artmasının ardından Ağustos 2024'te "kıtasal acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu. 23 Ocak'ta kıta genelinde ilan edilen acil durum kaldırılmıştı. M çiçeği virüsü Afrika'da birçok ülkede görüldü.

M çiçeği virüsü vakası sonrası bölgede kırmızı alarm! Fransa'nın denizaşırı topraklarında ortaya çıktı

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olan bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalık için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

