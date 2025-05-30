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 | Merve Yaz

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Aci ailesinden gelinlerine 'torun' davası

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un iade süreci devam ederken üst üste gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde maddi ve manevi zararının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçen Aci'nin eşi Şükriye Aci'ye tepki gösteren kayınbabası ile kayınvalidesi, kendilerine göstermedikleri için 'torun' davası açtı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:02

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin anne ve babası, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla ‘çocukla kişisel ilişki tesisinin sağlanması' için dava açtı.

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Aci ailesinden gelinlerine 'torun' davası

İHA'nın haberine göre mahkemeye sunulan dilekçede, "Mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz" denildi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Aci ailesinden gelinlerine 'torun' davası

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPILDI

Avukat aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Müvekkillerin oğulları Oğuz Murat Aci, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Oğuz Murat Aci, daha önce Şükriye Aci ile evlenmiş olup, çiftin bu evliliğinden ‘Pars' isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir.

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Aci ailesinden gelinlerine 'torun' davası

Ölüm olayından sonra gelin Şükriye Aci, eşinin ölümüne sebep olan şüpheli Timur Cihantimur'un yakınları ile görüşmeler yapmıştır. Para karşılığında şikayetinden vazgeçmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmıştır. Sonrasında gelişen olaylar neticesinde Şükriye Aci, haber sitelerine yapmış olduğu röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir" denildi.

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