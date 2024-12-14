Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra açıldı: Türk bayrağı göndere çekildi

14 Aralık 2024 11:44 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:50

Suriye'de 12 yıl aradan sonra Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği bugün açıldı. Burhan Köroğlu'nun büyükelçiliğe girmesiyle birlikte Türk bayrağı dakikalar içinde göndere çekildi.

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Suriye​'nin başkenti Şam​'da yer alan Türk Büyükelçiliği, 2012 yılında rejimin barışçıl gösterilere karşı şiddet uyguladığı dönemde faaliyetlerini sonlandırmıştı. Alınan kararın ardından büyükelçilik personeli ve aileleri Türkiye​'ye geri dönmüştü.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILDI

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçilik açıldı. Türk bayrağı dakikalar içinde göndere çekildi.

BÜYÜKELÇİLİK'TEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği bugün açılmıştı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Burhan Köroğlu ilk fotoğrafı verdi.

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini hatılatmıştı.

Köroğlu ve ekibinin Şam’a ulaştığını ve büyükelçiliğin yakında faaliyete başlayacağını bildiren Bakan Fidan, heyetin Şam'a gitmek için dün yola çıktığını söylemişti.