Türkiye'nin siber zırhı! 'Kod' uçmuyor: 50 milyar dolarlık dev pazar

21 Eylül 2024 08:55 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 09:19

İşgalci İsrail'in Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizleri uzaktan erişimle patlatması dünya gündeminde geniş yankı buldu. Küresel çapta bu tür güvenlik açıkları tartışılmaya başlarken Türkiye'nin siber güvenlikte yaşanabilecek riskleri önlemek amacıyla kurduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), bu alanda büyük önem taşıyor. USOM, 17 milyon IP adresini sürekli tararken, geçen yıl 140 bin büyük saldırıyı engellemeyi başardı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli ve milli teknoloji mesajı: Lübnan'daki saldırılarda bunun önemini gördük

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli ve milli teknoloji mesajı: Lübnan'daki saldırılarda bunun önemini gördük

Lübnanlı yetkililer açıkladı! Çağrı cihazı ve telsizlerin nasıl patladığı ortaya çıktı

Lübnanlı yetkililer açıkladı! Çağrı cihazı ve telsizlerin nasıl patladığı ortaya çıktı

İşgalci İsrail'in Lübnan​'da Hizbullah​ üyelerinin çağrı cihazları ve telsizlerine gerçekleştirdiği siber saldırı​ dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Küresel çapta bu tür güvenlik açıkları tartışılmaya başlarken Türkiye​'nin siber zırhı oldukça dikkat çekiyor. Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü siber güvenlik çalışmalarını güçlü bir altyapıyla desteklemiş durumda...

USOM'UN HAYATİ BİR ROLÜ VAR

Siber güvenlikte ortaya çıkabilecek açıkları önlemek amacıyla kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), bu alanda hayati bir rol oynuyor. Türkiye'yi siber tehditlerden koruyan USOM, bünyesinde 2 bin 300'den fazla Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), 7 bin 859 uzman personel ve 400 ulusal siber olaylara müdahale merkezi çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

140 BİN BÜYÜK SALDIRI DURDURULDU

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre; USOM tarafından siber güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla 17 milyon IP adresi sürekli olarak taranıyor. Her gün 422 büyük çaplı saldırıyı ve 11 milyon zararlı erişimi engelliyor. Geçtiğimiz yıl da 140 bin büyük saldırı durduruldu.

Milli Savunma Üniversitesi’nin raporunda; siber saldırılar dört ana kategoride değerlendirildi:

Fiziksel hasar verenler,

İstihbarat amaçlı olanlar,

Birey ya da grupları hedef alanlar

Stratejik askeri tesislere yönelik saldırılar

SİBER SİLAH PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ 50 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye’de uzun yıllardır yazılım tabanlı siber silah geliştirme çalışmaları sürerken, küresel siber silah pazarının büyüklüğü 50 milyar dolara, Türkiye’de ise 2 milyar dolara ulaştı. Yerli silah üreticileri, geleneksel silahların yanı sıra siber silah üretimine de ağırlık vermeye başladı. Özyurt Silah Sanayi CEO'su Serdar Özyurt, yerli silah üreticileri olarak siber silahlara daha fazla yatırım yapacaklarını belirterek, "Siber vatanı, siber kalkanla koruyacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulacak Siber Güvenlik Dair Başkanlığı da ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirerek siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip edecek.