Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Türkiye'ye Patriot kalkanı: Malatya'ya sevkiyat başladı

Türkiye hava sahasının İran-İsrail-ABD üçgenindeki savaş etkisinde ihlal edilmesinin ardından güvenliğin artırılması amacıyla Patriot sevkiyatları sürüyor.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.03.2026
00:30
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
00:36

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada önlemlerin artırılması amacıyla sistemlerinde ek tedbirler alınıyor.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'ye Patriot kalkanı: Malatya'ya sevkiyat başladı

Türkiye'nin güvenliğini artırmak amacıyla NATO tarafından Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı yapılmaktadır.
NATO, hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için Malatya'da Patriot hava savunma sistemi kuruyor.
Almanya'dan hava yoluyla Malatya'ya getirilen sistem, karayoluyla Kürecik'teki Radar Üssü'ne sevk ediliyor.
Hatay ve Gaziantep'e füze parçalarının düşmesinin ardından bu süreç hızlandırıldı.
Sistem, Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'ne getirildi ve kısa sürede aktif hale getirilmesi bekleniyor.
Türkiye'ye Patriot kalkanı: Malatya'ya sevkiyat başladı

PATRIOT SEVKİYATLARI SÜRÜYOR

tarafından hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için Malatya'da kurulması planlanan patriot hava savunma sistemi için sevkiyatlar sürüyor. Almanya'dan hava yoluyla kente ulaştırılan patriot sistemi, karayoluyla kurulumun yapılacağı Kürecik'teki Radar Üssü'ne sevk edildi.

Türkiye'ye Patriot kalkanı: Malatya'ya sevkiyat başladı

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARININ DÜŞMESİNİN ARDINDAN ÖNLEMLER ARTTI

(MSB), ABD-İsrail ile İran savaşı sırasında Türkiye'ye yönelik hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için NATO tarafından Malatya'da patriot savunma sistemi kurulacağını açıkladı. Özellikle Hatay ve Gaziantep'e füze parçalarının düşmesinin ardından süreç hızlandırılırken hava yoluyla Almanya'dan Malatya'ya patriot savunma sistemleri sevk edildi.
Malatya'ya getirilmeye başlanan sistemin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi'nde bulunan radar üssüne konuşlandırılmaya başlandığı öğrenildi. Almanya'dan Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'ne getirilen Patriot sistemine kısa sürede aktif hale getirilmesi bekleniyor.

