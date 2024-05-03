Türkiye'yi ağlatan Turgut amcayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi

03 May 2024 13:16 - Güncelleme : 03 May 2024 14:23

Aksaray'da "Allah'ın rızasını arıyorum" dediği videoyla herkesin gönüllerini fetheden 58 yaşındaki ayakkabı tamircisinin videosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Davet alan Kılıç, Erdoğan ile görüşecek.

Çöplerden topladığı ekmek ve diğer gıda maddeleriyle hayvanları besleyen, yollardaki taşları kaldıran ve bununla Allah'ın rızasını aradığını anlatan ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç'ın sosyal medyada ilgi çeken videosunu gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayakkabı tamircisi Kılıç'ı Külliyeye davet etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VİDEOMU İZLEMİŞ BEĞENMİŞ, BENİ GÖRMEK İSTEMİŞ"

Küçük bir barakada ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Kılıç, barakasının hemen arkasındaki boş arazide hayvanları besliyor. Külliye'deki davete gitmek için hazırlık yapan Kılıç, “Ben yaptığım her işe Allah rızası niyetiyle başladım. Cumhurbaşkanımız benim videomu izlemiş, beğenmiş. Beni de görmek istemiş, haber göndermiş. Elhamdülillah haberini aldık. Ben de gideceğim Allah'ın izniyle. Davete icabet etmek lazım. Çünkü davet Cumhurbaşkanımızdan geliyor. Gurur verici bir şey, çok mutluyum, çok sevinçliyim” dedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN BESLİYORUM"

Hayvanlara karşı merhametli olunması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, "Hayvanları severek Allah rızası için besliyorum. Onlara merhametim çok fazla, herkesin de merhamet etmesini istiyorum hayvanlara. Ekmekleri toplayacak yer çok. İnsanların ekmekleri fazla geliyor herhalde çöplere asmışlar, çöplerin içine atmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Saygısızlık aslında. O çöplerdeki ekmekler boşa mı gitsin, yazık. Bunları toplayıp getiriyorum. Burada kuşlara veriyorum aslında ama sadece kuşlar değil kediler de geliyor, köpekler de geliyor; kargalar, kumrular, sığırcıklar gibi çeşit çeşit hayvanlar gelip yiyorlar" diye konuştu.