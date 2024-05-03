Mehmet Öz'den bel inceltme tavsiyeleri: Bu 3 besini yiyen kilo veriyor!

03 May 2024 10:36 - Güncelleme : 03 May 2024 10:41

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, sağlıkla ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'ndeki yaptığı konuşmasında önemli bilgiler verdi.

Diyetlerle yapılan kilo kaybetmekten ziyade bel çevresi oranına dikkat edilmesini söyleyen Öz, ideal bel çevresini hesaplamanın formülünü verdi. Öz "Kişinin boyu ne kadarsa bel çevresi ölçüsünün onun yarısından az olması gerekiyor." dedi.

"AMAÇ KİLO VERMEK DEĞİL BEL ÖLÇÜSÜNÜ AZALTMAK"

Prof. Dr. Öz, Türkiye'de halkın büyük bölümünün kilo vermek istediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında amacımız kilo kaybetmek değil, bel ölçümüzü azaltmak olmalı. Bunun da bir hesabı var, kişinin boyu ne kadarsa bel çevresi ölçüsünün onun yarısından az olması gerekiyor. Yani kişinin boyu 1,80 santimetreyse, bel çevresi ölçüsü de 90 santimetreden az olmalı.

3 BESİN ÖNERDİ: "FINDIK, FISTIK, CEVİZ YİYENLER KİLO ALMIYOR"

Peki bel çevresi nasıl inceltilecek? Bunun için diyet yapılabilir ama iradeye bağlı. Sürekli devam ettirmek ve başarılı olmak açısından çok zor. Bunun için bazı sırları kullanmak gerekiyor. Örneğin, acı yemekleri yiyen kişiler çok fazla yiyemez, bunun olumlu etkisi oluyor. Fıstık, fındık, badem, ceviz tıpkı yumurta gibi sizi besler. Beynimiz kalori aramıyor, aslında besin arıyor. Vücuda besin verirsen daha az yersin. Bu besinlerde de kalori var ama besin miktarı çok yüksek olduğu için çok faydalı. Yaptığımız araştırmalara göre fındık, fıstık, ceviz gibi besinleri tüketen kişiler kilo almıyor. Bir de bel çevresini inceltmek için spor çok önemli."

Sağlıklı yaşlanmanın önemine vurgu yapan Öz, bunun için sağlıklı beslenmeyi öne alan bir hayat tarzının benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Öz, hayatlarında bir değişiklik, sıçrama yapmak isteyen gençler için en iyi zamanın üniversite sıraları olduğunu belirterek, gençlere kendi güçlerini bulmak için çabalamaları ve kendilerine her zaman güvenmeleri tavsiyesinde bulundu.

YEREBAKAN: HASTANIN TEDAVİYE İNANMASI BAŞARI GETİRİYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili, kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan'ın da katıldığı söyleşide, gençlere damar sertliği, kalp krizi, cerrahi yöntemler hakkında sunum yapan, kariyer planlamaları, yapay zeka kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunan Öz, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Yerebakan, bir öğrencinin tıbbi tedavi süreçlerinde hastalara psikolojik destek verilmesinin önemine ilişkin sorusu üzerine, "Hastayı iyi hissettirebilmek veya iyileşebileceğine karşı motive edebilmek belki de tedavinin ilk aşamasını oluşturuyor. Bazı hastalıklarda hastanın tedavi olacağına inanması bile yolu yarılamak demek. Dolayısıyla hastanın doktoruna inanması, tedavisine inanması, bunun için psikolojik olarak motive olması bile o tedavinin sonucundaki başarıyı getiriyor." dedi.

ÖZ'DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYELER: EN AKILLI KARARIM EVLENMEKTİ

Öz, bir öğrencinin "Siz üniversite süreçlerinizde hayatınızı daha iyi bir noktaya getirmek için neler yaptınız? Tekrar öğrenci olsaydınız neler yapmak isterdiniz?" sorusuna karşılık, hayatın sadece iş değil, aşk, aile gibi birçok yönünün bulunduğuna işaret etti:

"Baktım ki futbolda profesyonel olamayacağım, tıbbı seçtim. Babam da doktor olduğu için benim için kolay bir değişim oldu. Sporla tıbbı değiştirdim. Tıp okumaya başladığımda gıda ile ilgili hiçbir ders olmadığını gördüm. Tıp okulunun başkanı olduğumda da bu alanda dersleri başlattım. Sonrasında tıbbi icatlar, televizyon programları, siyaset ve bugün de yapay zeka üzerine doğru koşuyorum. Bunların her biri kariyerimde farklı noktalar. Ancak benim en iyi kararım bunlar değil. Benim iyi en iyi ve en akıllı kararım, 40 sene önce eşimle evlenmekti."

ÖZ: "SABAH KALKINCA YOGA, MEDİTASYON YAPIYORUM"

Prof. Dr. Mehmet Öz, iyi bir hayatın nasıl yaşanacağı, uykusuzluk, stresle baş etmek için neler yapılabileceği sorusuna karşılık, sabah uyandığında ilk olarak yoga, meditasyon yaptığını ve bunun kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

"Hayatta motivasyonumuzun devamlılığını sağlamak için neler yapmalıyız? Siz hedeflerinize ulaşmak için motivasyonunuzu nasıl korudunuz?" sorusu üzerine de Öz, "Kişiye kendinin dışında da bir motivasyon gerekiyor. Bunlardan ilki aile. Herkes bunu biliyor ama çok sayıda kişi de bu kısmı unutuyor. Çalışıyorsun, yorgunsun, vaktin olmuyor derken en mühim bağlantıları kırmaya başlıyorsun ve bunu tekrar tamir etmek de bazen çok zor oluyor. Bu nedenle aileyi, yakın arkadaşları asla bırakmayın. Onlar birer nükleer reaktör, size devamlı enerji verirler." yanıtını verdi.

"MEHMET ÖZ BENİM BABA YARIM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yerebakan, söyleşinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençlerimize ilham olmak, onlara yapabileceklerini göstermek, o cesareti, azmi bulabileceklerini hissedebilmelerini sağlamak amacıyla bu söyleşiyi düzenledik." ifadesini kullandı.

Gençlerin yollarını aydınlatmak istediklerinin altını çizen Yerebakan, "Hayatımda çok önemli bir rolü olan Prof. Dr. Mehmet Öz, benim mentorum, baba yarım. Bana açtığı yoldan, benim yolumu aydınlattığı yerden birlikte başlayalım istedim. O yüzden milletin evinde, milletin kütüphanesinde gençlerimizle buluştuk. Amacımız, sadece onlara ilham olabilmek, onları yarınlar için cesaretlendirebilmekti. Bu bir başlangıç oldu, umut ediyorum bu toplantıların devamını da getireceğiz." diye konuştu.