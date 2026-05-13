TBMM Şanlıurfa ile Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplumdan infial uyandıran olayın izlerini sürmek için bölgeye gidiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye'yi sarsan okul saldırılarının izi sahada sürülecek TBMM Şanlıurfa ile Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, yaşanan olayın izlerini sürmek için bölgeye gidiyor. Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı ve üniversite öğretim üyeleri sunum yaptı. Komisyon üyelerinden oluşan bir heyet, 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a bir inceleme ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında hayatını kaybedenlerin mezarları, aileleri, hastanede tedavi görenler ve yaralanan çocuklar ziyaret edilecek. Kahramanmaraş Valiliği'nde ilgili il müdürlerinden konu hakkında bilgi alınacak.



Şanlıurfa ile Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başkanlığında toplandı. Komisyonda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Koçtürk, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen Bıkmazer sunum yaptı.

KOMİSYON ÜYELERİ ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'A GİDİYOR

Komisyonun açılışında konuşan Komisyon Başkanı Beyazıt saldırıların yaşandığı bölgeye ziyaret edeceklerini belirterek "Komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs yani yarın, perşembe ve cuma günü Kahramanmaraş'a gerçekleştireceğimiz inceleme ziyaretinden bahsetmek istiyorum. Bahsi geçen inceleme ziyareti kapsamında hayatını kaybeden çocuklarımızın ve öğretmenimizin mezarlarını ziyaret edecek, ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak, hastanede tedavi gören yavrumuzu, evladımızı ziyaret edeceğiz. Ayrıca, yaralanan çocuklarımızın da evlerine yine ziyaretler yapacağız. Kahramanmaraş Valiliğinde İl Millî Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen oluşan bir heyetten konu hakkında kısa bir bilgi alacağız" ifadelerini kullandı.