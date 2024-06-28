TUSAŞ 51.Yılı'nda müjdeyi duyurdu! Helikopterlerimize yerli motor geliyor!

28 Haziran 2024 13:09 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 13:10

Türkiye, Savunma Sanayii alanında özellikle son 20 yılda attığı adımlarla ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ hedefine ulaşmak için büyük yatırımlar ve milli üretimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Tam bağımsız müreffeh bir Türkiye olma yolunda koşar adımlarla ilerleyen Türkiye’nin en önemli markalarından TUSAŞ, kuruluşunun 51. Yılını kutluyor.

28 Haziran 1973 yılında Savunma ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ, ürettiği Savunma Sanayii ürünleriyle hem ordumuza hem milletimize güç veriyor. Son olarak 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN’ı üreten şirket tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan Savunma Sanayii projelerinde bayrağı taşıyan TUSAŞ, 51. Yılında da yerli helikopterimiz GÖKBEY için üretimini tamamladıkları yerli helikopter motorunun yıpratma testlerini bitirdiğini duyurdu.

Tusaş yerli motor projesiyle ilgili müjdeyi şu ifadelerle duyurdu:

Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde geliştirdiğimiz ilk millî helikopter motorumuz TEI-TS1400, EASA CS-E 740 dayanıklılık testleri isterlerine uygun olarak gerçekleştirilen 6’şar saatlik yıpratma testlerini, peş peşe 15 kere başarıyla tamamladı.

Bu testlerin ardından helikopterin tek motorla acil iniş (OEI: One Engine Inoperative) senaryosu kapsamında TEI-TS1400 motorunun vereceği nihai güç limitleri sınandı. İlk uçuş öncesi ve sonrası yüzlerce saatlik zorlu testlerle yıpratılan millî motor, 1740 BG güç seviyesine kadar çıktı ve aynı testi ikinci bir tekrarda da başarıyla geçti.

Bu tarihi test ile TEI-TS1400 motoru, GÖKBEY Helikopterinin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı her türlü gücü sağlayabileceğini kanıtladı.