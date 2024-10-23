TUSAŞ saldırısı sebebiyle ABB Cumhuriyet bayramı etkinliklerini iptal etti!
Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehitlerimizin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin PKK'lı olduğu yönünde tahminler yapılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti.
Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda şehit vatandaşlarımız ve çok sayıda yaralıların olduğu bilinirken belediyeler de etkinliklerini iptal etmeye başladı.
CHP yönetimi, CHP'li belediyelerin 23-24-25-26 Ekim tarihlerindeki kutlama, konser, kültür sanat ve benzeri etkinlikleri TUSAŞ saldırısı nedeniyle ertelemişti.
ABB BAYRAM ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet bayramı etkinliklerinin de ertelendiğini açıkladı.
Belediyenin resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.
Bu olayın yaralıların çok çabuk iyileşmesi dileğiyle böyle bir olay hiç tekrar olmasını beklemekteyim