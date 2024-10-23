TUSAŞ saldırısı sebebiyle ABB Cumhuriyet bayramı etkinliklerini iptal etti!

23 Ekim 2024 23:27 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 23:37

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehitlerimizin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin PKK'lı olduğu yönünde tahminler yapılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti.