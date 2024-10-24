TUSAŞ saldırısı sonrası Mehmet Demiroğlu'ndan net mesaj!
TUSAŞ tesisine gerçekleştirilen hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, net mesajlar verdi. Demiroğlu, Saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan Türkiye'nin geleceği için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün hain bir terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. yükseldiğini açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist öldü. Teröristlerin tesisin içine yüksek miktarda patlayıcı getirdiği tespit edilirken, özel harekat operasyonu sırasında kendilerini patlattıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildi.
HAİN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADI
5 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısını şiddetle kınadı.
Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Demiroğlu, ekip arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Hiçbir saldırı Türkiye'nin millî savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyeceğinin altını çizen Demiroğlu, "Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist öldü. Teröristlerin tesis içine yüksek miktarda patlayıcı getirdikleri ve özel harekat operasyonu sırasında kendilerini patlattıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.Hain saldırının büyük olasılıkla PKK tarafından gerçekleştirildiği belirten Bakan Yerlikaya, "Kimlik tespitleri ve diğer deliller netleştiğinde daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildiği öğrenildi