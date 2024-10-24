TUSAŞ saldırısı sonrası Mehmet Demiroğlu'ndan net mesaj!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ​) Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist öldü. Teröristlerin tesis içine yüksek miktarda patlayıcı getirdikleri ve özel harekat operasyonu sırasında kendilerini patlattıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.Hain saldırının büyük olasılıkla PKK​ tarafından gerçekleştirildiği belirten Bakan Yerlikaya, "Kimlik tespitleri ve diğer deliller netleştiğinde daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildiği öğrenildi