TUSAŞ şehitleri Türkiye'yi hüzne boğdu! Çiçek detayı yürekleri sızlattı

24 Ekim 2024 10:06 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:40

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen kalleş terör saldırısında 5 vatandaşımızı şehit verdik. Doğum gününde eşinin gönderdiği çiçeği almaya gittiği esnada nizamiye kapısında şehadete erişen Makine Mühendisi Zahide Güçlü'nün hikayesi yürekleri dağladı. İşte o, 5 vatan evladımız...

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Türkiye menfur bir terör saldırısı ile bir kez daha yasa boğuldu. Ankara​'nın Kahramankazan ilçesinde bulunun Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) dün düzenlenen hain saldırıda 5 vatandaşımız hayatını kaybederken 1'inin durumu ağır 22 vatadaşımız da yaralandı. Saldırıda TUSAŞ​'ta çalışan Makine Mühendisi Zahide Güçlü, Kalite Kontrol Görevlisi Cengiz Coşkun ile kurum personeli Hasan Hüseyin Canbaz ve güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile teröristlerin kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan şehadete erişti.

EŞİNİN GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİ ALIRKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Hayatını kaybeden vatan evlatlarından 37 yaşındaki Mühendis Zahide Güçlü'nün hikayesi yürekleri burktu. Dün doğum olan Güçlü'nün, eşinin kendisine gönderdiği çiçeği olmak üzere Nizamiye kapısına geldiği esnada terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAKSİCİ MURAT ARSLAN'I SIRTINDAN VURUP BAGAJA KOYMUŞLAR

Saldırıda şehit düşen ilk isim ise taksi şoförü Murat Arslan oldu. Saldırıyı düzenleyen hain teröristlerin Arslan'ın aracına müşteri gibi bindikleri daha sonra genç taksiciyi sırtından vurup şehit ederek aracın bagajına koydukları öğrenildi.

Acılı baba Mahmut Arslan , "Taksi kendimizin, baba oğul çalışıyoruz 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim, çocuklarımdan ikisi duraktaydı. Müşteri gibi gelmiş o hain. Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar" dedi.

CENGİZ COŞKUN ARKASINDA BİR YETİM BIRAKTI

Saldırıda can veren TUSAŞ Kalite Kontrolcü Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlı Cengiz Coşkun, uzun yıllardır ailesiyle birlikte Ankara'da ikamet ediyordu. Coşkun, yaralı olarak sevk edildiği Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diş Hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz isminde bir çocuğu vardı. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

ŞEHİT ERDOĞAN İKİNDİ NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı. Şehit Atakan Şahin Erdoğan’ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

HAYATININ BAHARINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Hain saldırıda kaybettiğimiz bir diğer isim ise TUSAŞ'ın genç çalışanlarından Hasan Hüseyin Canbaz oldu.

Saldırı esnasında kurşunların hedefi olarak şehadete erişen Canbaz'ın çevresi ve eş arkadaşları tarafından çok sevilen bir kişi olduğu öğrenildi.